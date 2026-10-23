黃仁勳在柏林GTC玩機械鴨Microduck　喊睡覺翻跟斗超萌示範實體AI

英偉達2026年GTC大會近日在柏林正式拉開帷幕，創始人黃仁勳率先登場，帶來主題演講。整場演講時長約一個半小時，黃仁勳介紹了英偉達在AI基礎設施領域的佈局，話題覆蓋AI智能體、開源模型、人形機械人以及自動駕駛等方向。



「人工智能正在推動人類歷史上規模最為龐大的基礎設施建設。」黃仁勳在演講中表示。在他看來，摩爾定律已基本走到盡頭，因此需要從晶片到系統，從系統到系統軟件再到算法，乃至整個人工智能基礎設施的全方位極致協同設計思路。

黃仁勳在台上俯身逗弄這台機械人，指揮機械鴨展示了「打瞌睡（午睡）」、「翻跟斗」及自主站立等動作。（YouTube@DPCcars）

黃仁勳親手調教機械鴨：

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黃仁勳提出，實體人工智能（Physical AI）是下一波浪潮，而作為其核心載體的機械人技術更是關鍵焦點。演講現場也出現了極有意思的一幕：黃仁勳展示開源小鴨子機械人Microduck，並和它進行互動演示。

社交平台流出的影片顯示，黃仁勳在台上俯身逗弄這台機械人，指揮機械鴨展示了「打瞌睡（午睡）」、「翻跟斗」及自主站立等動作。藉助這場趣味十足的人機演示，直觀展示NVIDIA RTX Spark端側AI算力與Isaac仿真環境，如何支撐AI智能體完成從虛擬仿真到現實世界落地的Sim-to-Real（仿真遷移）流程。

他用通俗有趣的方式講解硬核的物理AI技術，現場觀眾被這段互動萌翻，現場笑聲一片。此外，黃仁勳宣佈對開源機械人開發平台NVIDIA Isaac™進行擴容，新增一款人形機械人參考樣機。

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據他透露，這款參考樣機是與Agile Robots（思靈機械人）合作推出的機械人，將於明年第一季度上市，出廠時已預載運算電腦（Jetson Thor），並整合相關軟體系統。「預計將是一個極佳的起點。」黃仁勳稱。

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