美軍據報海湖莊園部署復仇者防空系統 特勤局：環境威脅增大
撰文：韓學敏
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應美國特勤局要求，美軍據報於兩週前，在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）位於佛州的海湖莊園及附近機場部署「復仇者」短程防空系統及反無人機套件。特勤局稱目前外部「威脅升高」，但未有具體說明。
據美國軍事新聞網站「戰區」（The War Zone）周五報道，「復仇者」系統可發射八枚「毒刺」熱追蹤地對空導彈；相片顯示三部設於莊園岸邊的浮台及沙灘，另有至少兩部設於以西約5公里的特朗普國際機場。北美防空司令部及北方司令部應特勤局要求部署，並送上反無人機套件，配備光電紅外鏡頭、雷達及電子戰系統，以偵測、追蹤及干擾無人機；官方拒絕透露細節。
伊朗早已揚言取特朗普性命。美國情報界上月底呈國務卿魯比奧（Marco Rubio）的備忘錄稱，伊朗針對美國官員的暗殺圖謀已達「後期階段」。
自2025年10月起，逾160架飛機及無人機闖入莊園上空限飛區，10月24日一架F-16剛攔截誤入的民航機；限飛令至2027年10月有效。8月新澤西州高球賽期間，美軍亦曾部署同型系統護駕。
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