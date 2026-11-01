美國中期選舉｜賀錦麗籲大到不能操縱的投票率　轟特朗普腐敗無能

美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）在中期選舉前夕呼籲民主黨選民踴躍投票，以「大到不能操縱」的投票率抗衡總統特朗普（Donald Trump），並炮轟對方「冷酷、腐敗、無能」。



美媒報道，賀錦麗在競選最後階段走訪七個州，最後到佐治亞州進行兩日訪問。賀錦麗多次表示：「這是我們把憤怒化為行動的時刻。」她又形容特朗普是「裝修總司令」，諷刺其白宮翻新及金色裝飾。

2026年4月10日，美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）在紐約市舉行的全國行動網絡（NAN）全國大會上發表演說。（Reuters）

報道指，賀錦麗雖未宣布是否再參選2028年總統，但已到訪內華達、新罕布什爾及密歇根等初選關鍵州，並到密西西比州為參議院候選人站台，稱「南方是可以爭取的，當民主黨在南方投資，我們就能在南方取勝」。

賀錦麗亦提出被稱為「結構性工作」的民主改革主張，包括擴充美國最高法院、讓華盛頓特區及波多黎各成為州，以及重新考慮選舉人團制度。

她批評最高法院廢除《投票權法》部分條款是「後門種族主義」，並呼籲民主黨人「不能再讓程序阻礙進步」。

在亞特蘭大一間教堂，她借用特朗普常用說法呼籲選民投票：「我們只需要以真正龐大的投票率出來，大到不能操縱。」