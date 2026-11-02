路透：憂民主黨重奪國會　白宮數月來籌劃繞過國會執政方案

多名知情人士透露，美國總統特朗普的白宮團隊過去幾個月來，一直在為民主黨可能重奪國會控制權做準備，不僅制定利用行政權力繼續推進主要議程的計劃，也為政府可能面臨的國會調查做好防範。



路透社周日（11月1日）引述一名匿名白宮官員及兩名匿名消息人士報道，包括白宮辦公廳副幕僚長米勒（Stephen Miller）和預算辦公室總監沃特（Russell Vought）在內的高級官員，自今年4月起便與白宮法律顧問辦公室合作，探討特朗普可在無須國會批准的情況下，在移民、關稅、住房成本和聯邦開支等領域採取哪些行政行動。

這名白宮官員說，白宮法律顧問沙夫（Will Scharf）及團隊也在研究「特朗普在法律上可以獨自採取哪些行動、他可以在哪些方面挑戰職權極限，以及如何在法庭上為這些決定辯護」。

這項籌劃突顯了周二（11月3日）中期選舉的一個悖論：奪得國會控制權將賦予民主黨調查特朗普、阻撓立法以及限制其開支重點的權力；但特朗普仍將保留在貿易、外交政策和聯邦官僚機構方面的廣泛行政權，而且他在第二任期內已強力動用過這些權力。

圖為2026年10月23日，特朗普到佛羅里達州麥爾茲堡（Fort Myers）出席中期選舉拉票活動。（Reuters）

目前民調顯示，民主黨有望贏下眾議院，參議院的選情則依然膠着，勝負難料。過去一個月來，特朗普在全國各地舉行集會，試圖保住共和黨對國會的控制權，但他的幕僚已開始為2027年截然不同的政治格局做準備。

一名知情人士說，各聯邦機構已就政府可單方面採取的行動，提交了提案和法律審查報告。匿名白宮官員則透露，特朗普已聽取了一些相關籌備工作的簡報，並參與討論。

當被問及在民主黨控制的國會下，特朗普對於通過行政權執政有多自在時，一名知情人士回答說：「非常自在。」

不過，白宮發言人比斯（Lauren Bis）駁斥有關共和黨可能敗選的說法，並指責媒體宣揚虛假敘事。他強調：「本屆政府和有常識的共和黨人將繼續保衛我們的邊境、恢復法律與秩序，把更多錢放回勤勞的美國人自己口袋裏，並為美國人民帶來勝利。」

事實上，自2025年1月重返白宮以來，特朗普已經多次試探總統權力的邊界。他在未經國會批准或沒有新法律的情況下，動用行政權全面加征關稅、加強移民執法、縮減聯邦僱員規模，並推進包括對伊朗開戰在內的外交政策目標。

2026年10月6日，美國俄亥俄州（Ohio），一名婦人在票站為中期選舉提前投票。（Reuters）

提供無黨派政治分析的《內部選舉》（Inside Elections）編輯岡薩雷斯（Nathan Gonzales）說：「特朗普總統在過去兩年裏基本上無視國會，試圖儘可能通過行政命令和行政權力行事……我認為，如果民主黨成為多數黨，他只會繼續這麼做。」

特朗普曾多次援引國家緊急狀態，來擴大自己在沒有新立法的情況下採取行動的權限。國會可以投票終止這些緊急狀態，但特朗普可以否決此類舉動，而國會兩院須有難以達到的三分之二多數票，才能推翻他的否決。

不過，民主黨控制國會後仍可製造一些重大障礙，例如阻撓特朗普對司法和行政部門官員的提名，以及對特朗普進行國會調查。

路透社此前報道，眾議院資深民主黨人和委員會幕僚已討論過利用聽證會、傳票和調閱文件要求，來審查特朗普是否曾利用總統權力為自己、盟友或金主謀取私利。

三名知情人士均指出，特朗普的幕僚數月來一直在為這種可能性做準備。其中一人透露，白宮律師一直在指導政治官員和機構負責人如何應對國會的質詢、調閱文件要求和傳票，並建議他們在留下任何書面記錄時務必謹慎。

本文獲《聯合早報》授權轉載

