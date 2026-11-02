美國中期選舉｜特朗普：若民主黨贏得多數　或被迫當「否決先生」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於11月1日表示，如果民主黨在3日的中期選舉中贏得多數席位，他可能被迫成為「否決先生」（Mr.Veto），即利用總統權力否決一些法案。



2026年10月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）於佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）出席萬聖節派對時接受媒體採訪。 （Reuters）

特朗普接受《紐約郵報》採訪時稱，如果共和黨在中期選舉失利，他未來或需成為「否決先生」，否決由民主黨通過的法案，從而迫使民主黨進行談判，「過上一兩個月，所有提案都被否決之後——你知道，這些法案純屬浪費——他們就會過來跟我談判。」

隨著中期選舉逼近，特朗普計劃1日在堪薩斯州和艾奧瓦州舉行競選集會，試圖鞏固共和黨繼續掌控國會的機會。民調顯示，特朗普的支持率不高，促使民主黨有機會增加得至少一席，甚至可能同時拿下兩院。特朗普表示：「希望我們不必走到那一步。」

2026年11月1日，美國總統特朗普（Donald Trump）將在艾奥瓦州（Iowa）出席中期競選集會，支持者早就在場排隊等候。 （Reuters）

路透社也報道，民主黨期望主導兩院後，能推翻特朗普多項關稅措施及其他陳舊法規。不過，即使新法案獲得通過，仍將受制於總統否決權。

目前，共和黨在眾議院以218席，輕微多於民主黨的214席；參議院則以53席對47席，同樣屬微弱多數。民調顯示，民主黨較有望贏得眾議院主導權，但參議院選情仍難分高下，民主黨餘遠未達到足以推翻總統否決權的2/3席次門檻。