美國中期選舉｜司法部促暫緩認證阿拉斯加結果　聯邦法官駁回

美國一名聯邦法官11月1日駁回總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 政府提出的一項入稟，司法部此前要求，一旦競逐連任的共和黨籍參議員蘇利文（Daniel S. Sullivan）敗選，應暫緩確認當地的選舉結果。不過，聯邦地方法官格里森（Sharon Gleason）已駁回司法部此項要求，認為有關做法侵犯選民的投票權利。



2026年10月22日，美國共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）在美國阿拉斯加州安克雷奇出席「阿拉斯加原住民聯合會」大會。（Reuters）

司法部於10月22日提出入稟，指阿拉斯加州的選票上有另一位候選人，與共和黨籍參議員蘇利文（Daniel S. Sullivan）同名，對方為退休教師Daniel J. Sullivan Jr.。至於與共和黨對陣的民主黨籍候選人，則為民主黨前眾議員佩爾托拉（Peltola）。

特朗普政府質疑，退休教師Daniel J. Sullivan Jr.「意圖誤導現任參議員蘇利文的支持者」，企圖藉同名可能造成混淆，從而攤薄現任參議員蘇利文的選票。政府方面表示，如果蘇利文落選，而結果獲得認證，可能違反聯邦政府維護選舉公正性的職責。