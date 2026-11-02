美國中期選舉｜特朗普萬斯4度赴德州站台　佩克斯頓仍落後民主黨

美國中期選舉11月3日投票，德州聯邦參議員選戰成為全國最貴的非總統選舉。總統特朗普（Donald Trump）與副總統萬斯（JD Vance）過去一個月各四度赴德州為共和黨候選人、州總檢察長佩克斯頓（Ken Paxton）站台，惟民調顯示，他仍落後民主黨對手塔拉里科（James Talarico）1.8個百分點。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述AdImpact Politics數據報道，連同初選在內，德州參院選戰廣告開支達5.445億美元，創非總統選舉紀錄，其中共和黨為佩克斯頓花費2.741億美元，民主黨為塔拉里科花費1.334億美元。

Real Clear Politics本月8日至28日民調平均值顯示，塔拉里科以48.8%對47%領先佩克斯頓。

2026年10月13日，美國副總統萬斯抵達德州泰勒市的泰勒龐茲地區機場，準備參加共和黨候選人、州總檢察長佩克斯頓（Ken Paxton）的競選集會。（Reuters）

塔拉里科打腐敗牌 佩克斯頓斥對方激進

提前投票期間，兩陣營加緊攻擊對手。塔拉里科強調腐敗，並將佩克斯頓與食品、汽油及柴油價格高企掛鈎。

塔拉里科在達拉斯市中心集會上稱：「共和黨人和民主黨人一樣清楚，德州容不下佩克斯頓這種人。這就是為何這兩個如今幾乎事事不和的政黨，會聯手彈劾我們州最腐敗的政客。」

佩克斯頓與共和黨主打「常識戰勝瘋狂」，指塔拉里科對德州而言過於激進，引用對方在網上關於跨性別兒童、上帝及油氣行業的言論。

佩克斯頓在威奇托福爾斯向群眾稱：「我們要把他和他那些瘋狂想法趕出德州。」

特朗普萬斯一個月四度站台

特朗普與萬斯過去一個月各四度到德州為佩克斯頓拉票，包括出席在達拉斯舉行的首屆共和黨全國委員會中期大會。

萬斯10月29日在韋瑟福德集會上稱，場內外人群是他歷來所見最多，高呼「德州不會投降！」特朗普27日則在科珀斯克里斯蒂及拉伯克舉行2場集會，呼籲支持者投票。