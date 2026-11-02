印度爆校園電鋸血案　一女中學生斷手危殆　警連開六槍制服疑兇

印度南部安得拉邦阿南塔普爾（Anantapur）地區10月31日發生校園電鋸襲擊事件，一名男子手電鋸襲擊了一名十年級（年齡介乎15至16歲）女學生，導致其遭到嚴重受傷。事發後一天，嫌犯赫曼特（Hemanth）在拒捕過程中遭警方開槍擊傷。



綜合《今日印度》（India Today）等印媒報道，21歲的赫曼特上週六上午近10點攜帶電鋸闖入當地一所學校，襲擊了一名十年級女學生。當局指，事件有有另一名學生在試圖保護受害者時也受了傷。

當地警方表示，警方先前已部署了15個小組展開搜捕。週日傍晚，在獲悉赫曼特出現的消息後，警方立即派遣了兩個小組前往該區域。當警方試圖將其逮捕時，赫曼特持刀發動了襲擊。警方起初鳴槍示警，但他仍持續拒捕，迫使警方朝其腿部連開六槍。過程中，一名警員受傷，隨後前往醫院探視，確認該警區督察情況穩定。

圖為案發時疑兇所用的電鋸。(網上圖片)

警方指，被電鋸襲擊的女學生經過醫生近8小時的搶救後病情趨於穩定，隨後轉送至班加羅爾（Bengaluru）的醫院接受進一步治療。班加羅爾的醫生其後再為女生進行了近12小時的手術，隨後將她轉入重症監護室。報道指，女生的臉部、頭部和頸部均受重傷，還有包括右手斷裂、多處骨折以及血管受損等傷勢。她被送抵醫院時情況危急，期間須大量輸血。至於赫曼特，亦正在接受醫療救治。

警方表示，事發時學校大門處於關閉狀態，所有學生當時均在各自的教室內上課。負責看守校門的警衛進入校內，去取一桶水來澆灌校園裏的植物。據稱，嫌疑人便在此期間進入了學校。當局目前正在查看監視器錄影並收集目擊者證詞，以查明嫌疑人是如何進入校園的。

警方又指，根據目擊者的說法，嫌疑人在襲擊發生前，可能已經在校門外等候了幾個小時。

女生的家人至今仍難以接受這一事實，並表示完全不明白她為何成為攻擊目標。其一位親屬向印媒說：「她平時幾乎不與人交談，性格內向，一心只為讀書。她只和那個試圖保護她的朋友走得近。我們不知道那名男子是否曾與她搭話或糾纏過她。」

這宗電鋸襲擊事件在當地引發了廣泛關注，多位部長、政界人士及廣大民眾紛紛表達了關切。其中，首席部長N Chandrababu Naidu譴責了這次襲擊事件，重申在校園內針對年輕女孩的行徑在社會中絕不被容忍。

安得拉邦部長Nara Lokesh則前往醫院探望受襲女生，他說：「她是我們的女兒」，並向其家人保證邦政府將全力支持其治療與康復工作。他又指，不應將這一攻擊事件政治化，但也承認有必要加強學校的安全體系和預防措施。他還警告稱，對於任何騷擾女性或從事猥褻行為的人，都將採取嚴厲的懲處措施。