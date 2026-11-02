印度人妻為躲家暴報警求助　反在警局遭警員性侵　失職人員全停職

印度賈坎德邦（Jharkhand）發生一宗震驚社會的警察性侵醜聞。一名人妻因與丈夫發生劇烈爭執，擔心遭家暴而報警求助，隨後被帶回警局安置休息。不料該名女子竟在警局休息室內遭一名警員強行性侵得逞。目前涉案警員已被捕扣押，包括派出所所長在內的5名失職警察亦全數遭到停職處分。



逃離家暴報警求助 警局休息室內竟慘遭性侵

根據《新德里電視台》（NDTV）報道，賈坎德邦塞賴凱拉-哈爾薩旺縣（Seraikela-Kharswan）一名女子於10月29日晚間與丈夫發生劇烈口角，因擔心遭對方暴力毆打而出門躲避。她隨後前往鄰居家中並撥打電話報案，巡邏警車接獲通報後抵達現場，將該名女子帶回加姆哈里亞（Gamharia）派出所暫時安置。

印度賈坎德邦（Jharkhand）加姆哈里亞（Gamharia）派出所爆發警員性侵求助民眾醜聞，涉案警員被逮捕收押，所長等5名失職人員全數停職調查。（X@ndtv）

派出所值班人員隨後在局內安排了一間休息室供其留宿過夜。然而，當該名女子獨自待在房間內休息時，局內一名警察竟強行闖入，並在休息室內對該名受害人妻強行性侵。

警政高層下令徹查 涉案惡警遭逮捕收押

警政署長斯瓦吉亞里（Manoj Swargiary）接獲檢舉後極為重視，立即指派副署長前往案發現場進行調查。根據調查報告，警方隨即依法逮捕涉案男警，並由法院裁定將其收押至監獄；斯瓦吉亞里署長強調將對相關責任徹查到底。

警方目前已依法扣押嫌犯案發時穿著的衣物，並送往蘭契（Ranchi）的法醫科學實驗室進行DNA鑑識採樣，以釐清案情細節與證物鏈。

派出所長等5人遭停職 治安機關重懲職務怠惰

此外，當局針對加姆哈里亞派出所所長及其他4名當班人員祭出重懲，以職務怠惰、不負責任及嚴重違反紀律等罪名，將5名相關人員全面停職，並調離現職接受進一步調查。

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