王毅晤沙特國家安全顧問 促地區各方通過對話平息戰事
撰文：蕭通
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沙特國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班 (Musaed bin Mohammed Al-Aiban）到訪北京，11月2日與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面。艾班轉交了沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman Al Saud）致中國國家主席習近平的信函，內容談及中沙雙邊關係發展，以及雙方共同關心的問題。
王毅與艾班就中東海灣局勢交換意見。王毅指出，當前地區局勢再次走到戰與和的關鍵路口，和平道路雖不平坦，但行則將至。希望各方通過對話談判化解紛爭、平息戰事，維護地區的能源和航道安全。
中方認為，地區各國應該增進了解、重建互信、改善關係、和睦相處，通過協商推動構建符合地區國家人民長遠利益的地區安全新架構。中方願秉持習近平就維護地區和平穩定提出的一系列倡議和主張，同包括沙特在內的各方溝通協調，為地區早日走出陰霾、實現長治久安發揮中國的建設性作用。
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