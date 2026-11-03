韓媒：總統李在明等168人護照資料外洩

韓國媒體11月2日報道，總統李在明6月出訪歐洲時乘搭的專機資料外洩，包括李在明、第一夫人金惠京、時任政策室室長金容範等共168人個人資訊外洩，內容包括姓名（韓文和英文）、所屬機構和職位、出生日期、護照號碼，以及護照簽發和到期日。



2026年6月10日，韓國總統李在明在比利時布魯塞爾出席歐盟-韓國峰會的記者會。（Getty Images）

韓聯社報道，事件被形容為安全漏洞，包括李在明夫婦、青瓦台職員、記者、保安人員等個人資料，近日被大規模洩露到網絡上。據估計，這份名單是總統專機6月出訪歐洲時的乘客名單。

青瓦台表示，發現事件後已採取相應措施。負責管理總統專機的外交部表示，正在「對事件進行多方面調查」。

據韓國廣播公司（KBS）稱，該份名為「乘客名單（韓國-比利時）」的文件，早在6月就被發佈在一個付費網站上。涉事網站是一家網絡安全服務公司，專門檢查電腦檔案或網址中是否有惡意程式碼。目前尚不清楚這份文件如何被上傳至網站，以及有否被其他人下載。

該文件早在6月2日李在明啟程訪歐前即已被上傳，歷經約5個月後南韓政府經媒體通報才得知並介入處理。儘管目前該文件已被阻止下載，但鑑於洩漏時間已長達數月，令外界憂慮資料可能已被用於犯罪目的。