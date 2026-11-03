英國改革移民政策　大部份移民需住10年才可申永居

英國政府11月2日公布移民制度全面改革方案，將大多數合法移民申請永久居留權的標準居住年限，由目前的5年延長至10年，部份移民可能面臨更長的等待期。內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）表示，新政策將永久居留權與移民對英國的貢獻掛鉤，大部份持工作簽證到英國人士，若年收入低於約5萬英鎊，申請資格會收緊。



根據內政部公布，對於已持有永久居留身份者，其永久居留身份絕不會被剝奪。英國公民的家屬、持BNO人士，將繼續沿用現有的移民途徑。



2026年7月15日，英國內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）赴唐寧街10號出席內閣會議。（Reuters）

英國的永久居留制度將以個人貢獻為基礎。年薪超過125,000英鎊的高收入移民，最快可在3年後獲得永久居留資格。年薪超過50,271英鎊及從事特定公共服務職業（包括醫生、護士和教師），則可在5年後申請。不過，通過小船穿越英吉利海峽抵達英國的移民，將面臨更加嚴格的限制。

馬曼婷補充說，申請人還必須滿足一系列基本要求，包括英語口語能力達到較高水平、無犯罪紀錄、無未償債務以及至少繳納3年國民保險費。

此前，英國政府計劃將部份醫療和社會護理行業外籍工作者的永久居留申請年限，延長至10年甚至15年，但這一提議遭到工會及執政黨工黨內部部份議員的強烈反對。

圖為2019年9月4日，反脱歐人士9月4日在倫敦國會大廈外舉起英國國旗。（Reuters）

根據內政部今日公布的最新修訂方案，年薪超過25,000英鎊的合資格護理員，可在5年後申請永久居留，估計涉及約14.6萬名護理員及13.6萬名家屬。其他大學畢業程度以下的外籍勞工，原定15年的等待期會縮短至10年。

此次改革是英國政府在脫歐後移民人數大幅增加的背景下，進一步收緊移民政策的最新舉措。