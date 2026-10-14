IELTS雅思內地大癱瘓！英國文化協會聽力考試期間叫停　成績作廢

2026年10月10日早上，中國內地爆發近年來最嚴重的雅思（IELTS）突發停考事件。由英國文化教育協會（又譯：英國文化協會 / British Council）主辦的學術類、培訓類及UKVI類考試，因後台技術故障，突發全國性癱瘓，考試成績作廢。



機考因後台技術故障，突發全國性癱瘓。示意圖。（AI生成圖片）

系統突發大癱瘓！成績全作廢

據《央廣網》報道，教育部教育考試院（NEEA）雅思諮詢中心當天確認，受影響考生成績全數作廢，費用將退回帳戶。這是雅思自1989年進入中國內地市場37年以來，首次出現的全國性大範圍突發中途叫停事故，影響持續中斷達4天，連同10月12日與13日的場次均受波及，官方宣布定於10月14日起陸續恢復考試。。

原定2026年10月10日的BC雅思考試場次因技術原因取消。（騰訊網）

聽力考試中途強制叫停 撞正英美名校申請期

考場狀況百出，其中在北京考點，有考生聽力做至第四部分，螢幕突然跳出暫停提示，隨後考官宣佈全國停考、本場作廢，也有考生才剛簽到就被要求離場。有廣東、江蘇的學生在網上發文表示：

我聽力聽到P4了。然後電腦跳個Pause出來。工作人員說剛接到通知全國都暫停了。下午也考不了，說明天也大概暫停。

事發於10月中旬，正值申請留學高峰，英國多所名校首輪申請將於10月20日截止，中央人民廣播電台報道，珠海有考生急需拿成績單去申請外國學府錄取資格，獲知事故後當場崩潰。

珠海有考生急需拿成績單去申請外國學府錄取資格，獲知事故後當場崩潰。示意圖。（AI生成圖片）

針對此次故障，考試的三大主辦方之一的劍橋英語（Cambridge English）發布聲明表示，系統暫停運作是「作為額外安全措施」而主動採取的技術維護。坊間一度傳出海外伺服器連線中斷或系統安全漏洞等猜測，但官方目前僅證實為技術故障，詳細原因仍待進一步釐清。

針對此次故障，三大主辦方之一的劍橋英語（Cambridge English）發布聲明表示，系統暫停運作是「作為額外安全措施」而主動採取的技術維護。（網上圖片）

英國文化協會為異地考生報銷交通及住宿費

英國文化協會最初雖僅承諾退還報名費，但在事件延燒及輿論壓力下，官方於10月13日發表致歉聲明，補償政策亦有所改變，宣布將為異地赴考的考生報銷合理的交通及住宿費用，並安排2天免費補考。

值得留意的是，本次大癱瘓主要集中於英國文化協會主辦的考點，《北京日報》客戶端報道，雅思考試另一主辦方IDP教育集團（IDP Education，前稱澳洲國際教育開發署）隨後發布官方聲明，確認其旗下管理的考點均正常開考，並未受到本次劍橋與BC後台技術維護的影響。這宗意外剛好證明2家主辦方各自運作，技術與系統完全沒有互相綁定。