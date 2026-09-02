移英港女生3個月無來經腹痛！求醫僅獲止痛藥　嘆：喺英國唔好病

每個地方的醫療制度各不同，最重要的是保持身體健康。1名年約30歲、現已移民英國的香港女子在Facebook群組「英國香港人生活交流區」匿名留言，指大約10年前，自己在香港確診婦科病，因此經期一向不穩定。而她近年移民到英國，最近發現足足3個月都沒有來經，但肯定自己並非懷孕，加上皮膚發炎，所以向家庭醫生求助。



家庭醫生表示會開藥，以及安排進行超聲波檢查，樓主到藥房取藥時，才發覺只是抗發炎的抗生素，沒有催經藥物，由於診所開放時間「撞正」樓主上班，所以即使她覺得下腹越來越不舒服，都只能在一星期後到藥房購買催經藥物，但藥房職員表示醫生藥單沒有提及催經藥物，反而要求樓主改到診所詢問。



樓主向診所職員求助，但診所職員稱醫生不能一時三刻立即開藥給她，就算樓主表示感到不適，職員亦只是提議她前往免預約門診中心。由於當時只有免預約急症門診營業，樓主唯有排隊輪候，醫生經檢查後，聲稱「沒有藥可以提供」，只可以提供止痛藥，「然後就叫我返去再聯絡家庭醫生」，沒有任何檢查或其他藥物。過了一天，樓主仍未收到診所通知或超聲波檢查的安排，只能服用止痛藥，令她怒批「好荒謬」。



樓主足足3個月沒有來經，下腹越來越不舒服。（AI生成圖片）

喺英國真係唔好病！ 樓主哭訴

帖文引來許多網民留言：

「去完英國就知香港好」

「唔係即刻死，通常都係拖到你死」

「自求多福」

「你喺英國仲可以睇私家醫生，加拿大無私家睇，真係等死」



樓主求醫後，醫生只是處方了止痛藥，沒有進行額外檢查。（AI生成圖片）

亦有過來人分享：

「我都有差唔多嘅經歷，寧願自己畀250英鎊（約2,600港元）睇私家婦科，啲流程立即非常快」

「以我成日去急症室嘅經驗，你唔可以只話痛，佢哋覺得唔死得人唔會緊張，你連續去兩三次，仲要扮嘢痛到面容扭曲，佢哋會即時畀嗎啡，再開藥單畀你去藥房拎藥」

「我都有婦科問題，醫生話我43歲如果無懷孕就係更年期，唔肯睇，唔肯接見我，最後我睇中醫」



移民英國的樓主講述求醫經過，哭訴「喺英國真係唔好病」。（AI生成圖片）

（Facebook群組「英國香港人生活交流區」）