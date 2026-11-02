美國中期選舉之後　特朗普依然沒有辦法對付伊朗？

美國中期選舉11月3日即將來臨。除了選舉結果之外，外界的最大關注點就是特朗普（Donald Trump）會否在「無選一身輕」之後把心一橫向聯同以色列重新轟炸伊朗。美國新聞網站Axios報道，特朗普10月30日已再次同以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電，後者游說特朗普在中期選舉結束後馬上轟炸伊朗，不過特朗普就想再看看同伊朗談判能夠談出什麼結果。

特朗普「是戰是和」之間的鐘擺，顯示出美國並沒有對付伊朗的有效辦法，而特朗普自己也知道這一點。

在中期選舉之前，不同英語媒體已經廣泛報道過美國同以色列有再次轟炸伊朗的具體計劃。《華爾街日報》近日亦分別報道過特朗普已警告海灣阿拉伯國家可能要準備應付一場短暫而激烈的伊朗戰爭，美國中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）近日更親赴白宮與國防部長、美軍參謀長聯席會議主席一同向特朗普匯報針對伊朗的軍事選項。

2026年10月29日，《華爾街日報》引述知情人士報道，美國中央司令部（CENTCOM）司令、駐中東最高軍事指揮官庫珀（Brad Cooper，左）親赴白宮，向美國總統特朗普（Donald Trump，右）匯報針對伊朗的軍事選項。（Reuters）

美軍第三艘航母、另一隊海軍陸戰遠征隊即將抵達中東。以色列也曾派軍機飛近伊朗邊境作勢威嚇。美國近來已經積極調走區內士兵和外交官，免受伊朗攻擊所傷。面對伊朗支持的也門胡塞武裝（Houthis）持續攻擊，沙特也宣布全國遙距上課，準備應對潛在的更激烈戰爭局面。10月波斯灣地區石油出口在伊朗加緊攻擊之下依然高企，也很可能反映出區內國家急忙把石油運出波斯灣的「以防萬一」心理。

另一邊廂，沙特、土耳其、巴基斯坦、卡塔爾等國正在全速中介美國和伊朗之間的談判，希望促成正式停火和霍爾木茲海峽正式重開。特朗普也指示副總統萬斯（JD Vance）去信伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊（Mohsen Rezaei）尋求重啟談判，後者收信後更稱美方措詞大有改進。

2026年10月26日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）與伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊（Mohsen Rezaei）在伊朗德黑蘭，與巴基斯坦國防軍總司令兼陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）、沙特阿拉伯國防部長以及土耳其情報首長共同出席會議。（Reuters）

而在10月30日至11月1日於巴林舉行的中東頂級區域安全峰會「IISS麥納麥對話」（IISS Manama Dialogue）上，從直面伊朗的阿聯酋到幾乎不受戰火直接影響的埃及，中東各國代表都表明非常擔憂熱戰重啟。雖然阿聯酋、沙特等阿拉伯國家長期擔心伊朗坐大，但有智庫中人就向媒體表示他沒有聽過任何一個海灣國家官員支持美國、以色列再次轟炸伊朗。

問題是，目前伊朗的要求基本上就是數日內重返6月簽署的美伊諒解備忘錄，由美方解除對伊朗港口的封鎖，解除部份伊朗制裁，換取雙方達成正式的停火、霍爾木茲海峽開通，可是，此刻的特朗普卻要求伊朗要在核問題上面作出讓步，而不是像6月諒解備忘錄一樣留待停火落實之後再慢慢談。

這個核心爭議不解決，美伊正式停火無從談起。

2026年11月1日，美國總統特朗普在美國堪薩斯州薩利納（Salina）的薩利納地區機場舉行的中期選舉競選集會上發言時整理帽子。（Reuters）

雖然在中期選舉之後，無論結果如何，伊朗也將失去以油價施壓特朗普的手牌，但特朗普依然難以接受「政權更迭」失敗、核問題又毫無寸進的結局（按：假設伊朗不再像6月、7月那樣堅持要控制霍爾木茲海峽通航）。

此刻，特朗普以兩隊航空母艦戰鬥群、大約20艘戰艦，以至整個中東地區和印度洋迪戈加西亞島（Diego Garcia）的美軍基地來援助海灣阿拉伯國家在伊朗攻擊威脅之下經阿曼航道將石油運出波斯灣。此等軍事護航辦法，確實將波斯灣石油出口恢復到戰前水平，但《華爾街日報》的艦上現場報道就顯示，美軍戰鬥機需要不斷起飛護航，飛行和維修壓力極大，而根據國會評估，這樣的行動每月正在花費美國20至30億美元的開支。

以TankerTrackers截至10月29日的七天平均數去計算，每日經霍爾木茲海峽運出的石油有1,318萬桶，相當於大約15億美元的石油，單是美軍護航成本，就相當每桶石油的4％至6％不等的價值。

此等行動，是燒錢一般的浪費。但如果特朗普不顧全球其他地區的軍力投射，美軍還是可以無限期支撐下去。這，也就是特朗普要求伊朗要核問題上首先作出讓步的本錢。

不過，伊朗也在不斷創新打擊油輪的辦法，例如伊朗近日就第一次以小船將吸附式水雷放在油輪船體上引爆的方式來發動攻擊。美軍的護航也必須持續求變應付。

而且，伊朗內部經過美以斬首哈梅內伊（Ali Khamenei）的越軌領袖斬首行動之後，主張發展核武的強硬派聲勢大振，不只多個媒體紛紛討論和主張發展核武，連國防政策的第一把交椅雷扎伊也公開反問為何伊朗還應該像以往一般接受國際原子能機構（IAEA）監督。無論是親近革命衛隊的媒體，還是親近曾負責對美談判的國會議長的媒體，都發表了改變哈梅內伊核武禁令，或發展核武其實不抵觸該禁令的言論。

要伊朗在核問題上讓步，甚至只是回到2015年奧巴馬核協議的條款，特朗普政府可能要付出極大的成本作交換，例如是完全解除制裁、完全解凍資金、同意美軍撤出伊朗周邊，甚至是要作出某種形式的戰爭賠償。這樣的條件，特朗普當然難以接受。

2026年10月30日發布的影片截圖顯示，阿曼灣的油輪「RITI」號冒出濃煙。（Reuters）

然而，重新開火也不是出路。

儘管到中期選舉之後，特朗普不必再面對選舉政治的壓力，在外交上、軍事上幾乎可以為所欲為－－特別是在預期勝選的民主黨來年1月入主國會之前－－但再炸伊朗成效不明，而且代價極高。

再炸軍事目標，跟3月、4月的戰爭一樣，已被證明無效。轟炸美以都未炸過的十字鎬山（Pickaxe Mountain）疑似地下核設施，結果也將同去年6月的美以核設施攻擊一般，難以確認對伊朗的核計劃造成什麼的具體破壞，亦不能迫使伊朗屈服。

2026年6月30日，衛星影像顯示位於「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）的核設施隧道入口。 （Vantor/Handout via REUTERS）

美以當然可以升級戰爭，全面攻擊伊朗的石油設施、能源設施、供電供水設施，對伊朗政府的經濟命脈和民生基建造成永久性的破壞。

問題是，伊朗的對岸也是一大堆海灣阿拉伯國家的不動產：石油、天然氣、能源設施、海水化淡廠、數據中心、貨運港口、機場，甚至是像杜拜一般的國際商貿中心，全部也是伊朗可以輕易破壞的目標。上任之後至今還未現身的伊朗最高領袖穆傑塔巴哈梅內伊（Mojtaba Khamenei）日前下達指令，表明伊朗的潛在報復將不受任何地理限制。而此前，伊朗方面亦多次警告其反擊將比以往嚴厲。

《華爾街日報》近日對戰時美軍基地受襲的調查報道亦發現，伊朗7月對美軍基地建築物的打擊精準度已明顯比3月、4月的時候有所提升。

2026年10月26日，在伊朗德黑蘭的一條街道上，民眾駕車經過一幅印有伊朗最高領袖穆杰塔巴哈梅內伊（Mojtaba Khamenei）肖像的橫額。（Reuters）

而在本年以來的戰爭當中，伊朗對於海灣阿拉伯國家的攻擊雖然有觸及能源和民生設施，但一直留下轉圜餘地。若然美以無限升級轟炸伊朗能源和民生基建，伊朗也很可能不會對海灣阿拉伯國家各個近在咫尺、價值極高的目標手下留情。

特朗普如果真的聯手以色列升級轟炸伊朗，這將是一場豪賭，賭的是伊朗當局還有長遠要同阿拉伯國家修好的信念，因此將會選擇留有餘地而讓步向美國妥協。

經過過去大半年的戰局發展，特朗普會愚蠢到這個地步而作出勝算如此低的豪賭嗎？無論答案是會還是不會，伊朗困局若非像現時一般的無解，就是升級之後的無解。恐怕除非特朗普像拜登阿富汗撤軍那樣明確認輸止損，否則伊朗局勢僵持到2028年美國總統大選將由「難以想像」變成「接近現實」。歷史也許將會以「史上最愚蠢的戰爭狂徒」來記住特朗普這號人物。