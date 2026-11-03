隔逾30年再現死亡病例　紐約兒童染麻疹亡　鄰州亦告急

美國紐約州11月2日報告三十餘年首宗麻疹相關死亡病例，死者為劉易斯縣（Lewis County）一名兒童。此外，該州累計麻疹病例已達178宗，其中劉易斯縣共報告15宗，衛生部門正呼籲民眾及時接種疫苗。



紐約州衛生官員通報：「我們對劉易斯縣一名兒童因持續爆發的麻疹疫情而死亡深感悲痛。我們向孩子的家人和親友致以最深切的慰問，並懇請大家在這段艱難時期尊重他們的隱私。」

資料圖片：美國紐約州一所兒童醫院張貼有關麻疹疫情的警示牌。（Reuters）

數據顯示，今年全美累計病例4852宗，其中紐約州累計麻疹病例178宗，有170宗集中在紐約市以外區域。與此同時，鄰州賓夕法尼亞州（Pennsylvania）正經歷近三十年來最嚴峻的麻疹疫情，已確診1433宗，有269人住院、6人病亡。

衛生部門提醒民眾及時接種麻疹、腮腺炎、風疹（MMR）疫苗，常規安排為1歲、5歲各接種一劑，兩劑保護率 97%，而在疫情期間，滿6月齡嬰兒可提前接種一劑。

面對三十年來首宗麻疹死亡悲劇，紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）2日已簽署行政命令，宣布全州進入「災難緊急狀態」。

霍楚爾指，這宗兒童夭折個案是一個「毀滅性的警號」，提醒公眾當免疫保護防線被侵蝕、疫苗接種率下滑時，原本可完全預防的致命傳染病將會捲土重來。

根據《衛報》，這項緊急措施大幅放寬疫苗施打資格，授權護理人員、註冊助產士及藥劑師均可為合資格民眾注射疫苗，並允許註冊護士直接開立檢測單，以便及早圍堵病毒。