麻疹侵襲英國　在倫敦北部快速蔓延　逾60名兒童感染

英國倫敦北部出現麻疹病例，截至二月中旬已造成超過60名兒童感染。恩菲爾德（Enfield）地區至少7間學校及一間幼稚園出現確診或疑似病例，部份患者需住院治療。



天空新聞報道，麻疹個案在恩菲爾德及鄰近的哈林蓋（Haringey）多間學校間快速蔓延。英國衛生安全局（UKHSA）統計，自1月1日至2月9日，僅恩菲爾德一地就有34宗確診。當地一間全科醫生診所發出警示，指傳播迅速，已擴散至最少7間學校，且五分之一的住院兒童未完成完整疫苗接種，呼籲家長務必確保子女按時接種麻疹疫苗。

圖為2025年10月27日，在加拿大艾伯塔省塔（Alberta）的健康中心，正就出現麻疹個案展開公共衛生宣傳活動。 （Reuters）

恩菲爾德公共衛生總監謝爾阿拉米（Dudu Sher-Arami）指，倫敦的疫苗接種率為全英國最低的地區之一，使當地特別容易爆發個案。她強調，接種兩劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMRV）可提供高度保護，有助防止病例擴散。

恩菲爾德議會健康與社會關懷內閣成員卡齊莫格魯（Alev Cazimoglu）表示，正與英國衛生安全局及國民保健署（NHS）合作，依循國家公共衛生指引應對，以保護居民並限制病毒傳播。

麻疹是一種傳染性極高的病毒性疾病，可透過空氣傳播，初期症狀包括發燒、咳嗽及口腔出現白點，隨後全身出現紅疹。多數患者可自行康復，但幼童及免疫力低下者可能出現肺炎、腦炎等嚴重併發症，甚至死亡。