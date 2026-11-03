泰乙聯賽韓籍教練遭球迷狂喊「泡菜人」歧視 氣炸怒揮拳險爆衝突
撰文：TVBS新聞網
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執教泰國乙級聯賽球隊北碧府力量FC的韓國籍足球教練朴恆緒，1日在一場對戰芭達雅聯隊的比賽中，以2比2踢和收場後，疑似遭對方球迷以「泡菜人」等字眼進行種族歧視辱罵，讓他一度氣得朝看台走去、做出揮拳動作，示意對方下來面對面。現場氣氛一度緊張，所幸球隊人員及時介入，將他帶回休息室，現場最終未爆發肢體衝突。
球迷反覆高喊「泡菜人」 還夾雜英文髒話
綜合《Seoul Economic Daily》、韓國《中央日報》英文版報導，事件發生在泰國春武里府芭達雅農普魯體育場，當時正進行2026至2027賽季泰國足球乙級聯賽。比賽結束後，社交平台流傳的影片顯示，一名疑似客隊球迷的男子不斷高喊「Kimchi man, kimchi man」（泡菜人、泡菜人），期間還夾雜英文髒話。
一名男子不斷高喊「泡菜人」，朴恆緒氣得揮拳：
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據報道，將韓國代表性食物「泡菜」與髒話併用來嘲諷韓國人，被視為帶有種族歧視意味的侮辱。
教練氣得揮拳 球團發聲譴責
影片中，朴恆緒一開始先將手指放在嘴唇前，示意對方安靜，但隨著辱罵聲持續，他似乎逐漸失去耐心，不僅做出揮拳動作，還直接走向看台，示意該名觀眾下來與他面對面。眼看雙方氣氛越來越緊張，球團工作人員與球員趕緊上前阻止，並將朴恆緒護送回更衣室。
北碧府力量FC賽後也在Facebook發布官方聲明，強烈譴責疑似種族歧視的行為，並表示：「足球是一項讓全世界人民團結在一起的運動。每個人都應該受到尊重，無論他們是誰、來自何處或膚色如何。」
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