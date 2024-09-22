法國男怒罵｢中國人有病噁心｣：入華轉機一堆麻煩事、人們不懂英語
撰文：TVBS新聞網
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法國一名男子近日拍影片分享，自己入境中國20小時等待轉機，卻遇到一連串不滿意的情況，氣得怒罵：「中國人是有病嗎？再也不會踏進這國家。」
影片被中國網友轉發到微博後，引來許多人不滿，認為是他太窮，才會不停抱怨。
不滿只是逗留一天過海關卻要出示護照 點圖放大看看他的抱怨：
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微博「法蘭西那點事兒」近日分享法國男子的抱怨影片，男子表示，他因為轉機入境中國20小時，由於在飛機上都沒睡，因此決定找一家旅館睡一晚，不過「從機場出來就是一團糟了」。
男子抱怨，過海關要掃描一切，一下要看護照，一下要掃描指紋，怒罵：
中國人有病是嗎？太噁心了。
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男子接著表示，好不容易離開機場，竟然不讓他自己叫車，而是有人幫他選擇搭哪輛，司機也不會說英語。
男子氣得說，上車前他問司機「可以刷卡嗎」，因為他在中國只待不到1天，並沒有換人民幣，司機回答可以。
結果開車後，司機不只開錯方向，還載他去銀行領錢，到了目的地旅館後，更開了「天文數字」價格。
進入旅館後，男子發現櫃枱也不會說英語，窗外一片荒涼，床跟混凝土一樣硬。
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他最後表示：
中國人很沒禮貌，不打招呼，什麼都不說。你們可以告訴我中國有什麼好的，但我再也不會踏進這國家。
中國網友表示：
「太窮沒見過世面」
「取指紋看護照不是很正常嗎」
「說英語是情分，不說是本分」
「入境隨俗，不能適應可以不來」
「在巴黎出租車司機會直接拒載怎麼不說」
「一言為定，別再來打擾我們了」
「機場周邊都是農村啊」
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