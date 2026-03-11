荷乙球迷看台「拉眼角」疑種族歧視中國足球員王博豪　球會回應

荷蘭乙組聯賽，中國球員王博豪効力的丹保殊周日（8日）作客1：1打和威廉二世一役，戰至83分鐘時，王博豪被罰黃牌後，威廉二世主場看台上的一位球迷向王博豪作出了「拉眼角」的動作，這一動作被公認為是針對亞裔群體的種族歧視動作。



威廉二世會方在比賽當晚並未察覺此事，直到翌日通過社交平台上流傳的影片得知此事後，球會採取了果斷行動。威廉二世在官方聲明表示，已經和丹保殊取得聯繫，並向該會及球員王博豪致歉。種族歧視絕不應該有任何容身之地——無論是在足球場內還是在社會之中。對王博豪作出歧視動作的涉事人員已經被鎖定，會方正根據監控畫面和證詞審慎評估情況，並將採取相應措施。

丹保殊亦發表官方聲明指，因為一名球員是亞洲人就對他做出不恰當的動作，這就是種族歧視行為。王博豪不是孤身一人，會方將全力支持他，也支持所有遭遇這種事的球員。會方讚賞威廉二世嚴肅處理此事、主動聯繫並認真解決事情的態度。

現年21歲的王博豪是恒大足球學校培養的優秀學員，場上司職中場位置。去年8月，王博豪從陝西聯合外借加盟丹保殊。在今季荷乙聯賽中，王博豪出場15次，其中6次正選。今年1月在沙特阿拉伯舉行的U23亞洲盃，王博豪在對烏茲別克的8強戰中，互射12碼時射入致勝一球，最終隨中國隊獲得亞軍，創下隊史最佳戰績。

