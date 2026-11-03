美國中期選舉｜為何總是「星期二投票」　揭近200年慣例由來

美國於當地時間11月3日（周二）舉行中期選舉，眾議院全數435席、參議院35席以及36名州長將進行改選。可能有人會問，為何美國總是在11月的首個周一後的周二舉行總統大選與中期選舉。原來，這個慣例可以追溯到19世紀中期，與當時的農耕社會息息相關。



綜合美媒報道，美國大選在11月首個周一之後的周二舉行，這項傳統最早出現在1845年。

2026年11月2日，美國新罕布什爾州（New Hampshire）曼徹斯特市，選舉日前一天，圖為在當地曼徹斯特紀念高中的票站。（Reuters）

美國早期選舉時長可達一個月

在此之前，各州可以在12月首個周三（選舉人團開會前）之前的34天內自行決定何時舉行選舉。例如，1844年的總統選舉在11月初至12月初之間舉行，歷時一個月。

然而，批評人士認為這種做法存在問題，甚至有人擔心在不同日期舉行投票可能會影響選舉結果。例如，如果美國民眾看到總統候選人在提前投票的地區表現出色，那麼該候選人在其他較晚投票的地區也可能獲得更好的結果。

因此，1845年，美國會通過了一項法案，規定聯邦選舉的統一日期。該法案規定，該日期應為「11月首個星期一之後的星期二」。自1848年以來，歷屆總統選舉都在11月的首個周一後的周二進行。

11月首個星期二如何成為投票日

2026年11月2日，美國新罕布什爾州（New Hampshire）曼徹斯特市，選舉日前一天，圖為在當地曼徹斯特紀念高中的票站。（Reuters）

美國之所以選擇在11月的首個周一後的星期二舉行選舉，很大程度上是受到19世紀社會習俗和物流需求的影響。當時，美國主要是一個農耕社會，農民佔勞動力的絕大多數。

選擇11月是因為它符合實際：收割季節已經結束，但天氣又不會太惡劣，前往投票站的路程比較方便。

此外，宗教因素也需要考慮。星期日普遍用於禮拜和休息，因此周一不適合作為選舉日，因為許多選民需要長途跋涉才能到達投票站。

在當時的鄉下地區，最近的票站可能都在接近10公里以外，路程可能需要一天甚至更長時間，尤其是在汽車普及之前。正如美國參議院歷史學者里奇（Don Ritchie）告訴美國國家公共電台（NPR）的那樣，「人們不得不在星期日，也就是安息日，乘坐馬車去投票。」此外，星期三是許多地區的集市日，這也是一個不切實際的選擇。

因此，星期二被認為是最符合現實的選擇，這樣既能保證周一出行，又能確保選民在周三之前能夠返回家中。

國會進一步規定，選舉日定在11月「首個星期一之後的星期二」。這項決定既受到宗教習俗的影響，萬聖節恰逢11月1日，也受到當時金融慣例的影響，因為商人通常在月初結算帳目。

2026年11月2日，美國新罕布什爾州曼徹斯特市，選舉日前一天，圖為在當地曼徹斯特紀念高中的票站。（Reuters）

儘管在現代社會，周二已成為常見的辦公日，但選舉日的安排一直沿用至今。