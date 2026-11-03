美國中期選舉｜加州財富稅公投　倘通過成美首例　富豪組聯盟反對

美國11月3日舉行中期選舉的同時，加州將同時舉行有關加徵一次性財富稅的公投。如果公投獲通過，加州將成為美國第一個對億萬富豪徵財富稅的州份。



美媒2日報道，加州選民將就第40號公投提案進行投票，決定是否對任何淨資產超過10億美元的加州居民徵收一次性5%的稅款。倡議方聲稱此舉能徵收1000億美元，用來彌補加州醫療補助計劃的的聯邦資金削減缺口。

加州民眾對該措施意見不一，加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）10月中旬進行的一項民意調查顯示，52%可能投票的選民表示會投反對票，46%的人表示會投贊成票；然而，9月初進行的民調中，支持與反對的比例剛好相反。

富豪組「復仇者聯盟」攜手反對

民眾對財富稅的支持下降，或與反對陣營投入的天價資金有關。《華盛頓郵報》及《紐約時報》2日報道，反對陣營籌集的資金大約是支持陣營的十倍，這主要歸功於反對財富稅的科技巨頭和投資者。

據《紐約時報》上月查閱的州競選財務記錄，以反財富稅提案為目標的非營利組織「建設更美好的加州」（Building a Better California）從約80名捐款人獲得超過3.33億美元，並且已花費超過1.48億美元來反對財富稅的通過。

2026年10月5日，美國加州，人們參加反對加州加徵一次性財富稅公投提案的集會，並手持反對該提案的標語。（Getty）

捐款名單包括大量科技界名人，Google聯合創辦人布林（Sergey Brin）、Google前行政總裁施密特（Eric Schmidt）、線上支付巨頭Stripe的行政總裁Patrick Collison等人皆入列。

對此，矽谷投資人特雷納（Trevor Traina）甚至以電影中集合各路英雄的「復仇者聯盟」，來形容相關行動。他表示：「他們（反對財富稅的富豪）為戰勝財富稅提案所做的努力堪比復仇者聯盟。就像復仇者聯盟一樣，這並非一個同質化的群體，而是來自不同領域的英雄。」

公投牽動民主黨派系之爭

這次財富公投也突顯了民主黨在這次選舉週期的左右路線之爭。除了部份億萬富豪外，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）等民主黨中間建制派也對財富稅提案持反對意見，認為該稅項會導致億萬富豪出逃，從而損害加州經濟。

2026年10月5日，美國加州洛杉磯，參議員桑德斯（Bernie Sanders）在支持加徵一次性財富稅公投提案的集會上發表講話。（Getty）

相反，親民主黨的獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）、民主黨籍參議員沃倫（Elizabeth Warren）在內的民主黨左翼進步派政客則強烈支持財富稅，並且將這項財富稅公投視為遏制嚴重貧富差距的里程碑式舉措。