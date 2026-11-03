美國中期選舉‧最新｜票站陸續開放　7大搖擺州選情矚目共和黨告急

2026美國中期選舉（US midterm elections）11月3日舉行，這場重要選舉將決定美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）能否繼續控制國會兩院，美國36個州也會舉行州長選舉。外界預期民主黨大勝，除了奪回眾議院控制權，還有可能控制參議院，成為特朗普的「噩夢」。本文將跟進美國中期選舉的最新消息。



專頁：美國中期選舉專頁｜最新選情戰報 特朗普會輸掉兩院？

最新重點：



．美國票站陸續開放，佛蒙特州（Vermont）首批票站定於美東時間上午5時（香港時間3日下午6時）開放，之後新澤西州、維珍尼亞州、肯塔基州等的票站會於上午6點（香港時間3日下午7時）開始。



．參議院選舉結果很大程度由7個關鍵搖擺州所決定，美媒周日在選舉前夕公布最新民調，顯示民主黨除了在艾奧瓦州與共和黨打成平手外，於其餘6個州皆有領先優勢



．密歇根州聯邦參議員選戰被視為民主黨爭取參議院多數的關鍵一戰，民主黨眾議員史蒂文斯（Haley Stevens）突然倒戈，支持共和黨前議員羅傑斯（Mike Rogers），令選情增添變數



2026年11月1日，美國總統特朗普（Donald Trump）於艾奧瓦州出席中期選舉的造勢集會。（Reuters）

歷來最昂貴中期選舉

【17:35】美國廣播公司（ABC）報道，聯邦競選支出數據顯示，這次中期選舉是歷來最昂貴一次。

根據競選財務追蹤機構「公開秘密」（OpenSecrets）分析聯邦選舉委員會數據後預計，2025至2026年選舉週期的支出將達到約120億美元（936億港元），成為有史以來最昂貴的中期選舉。

逾5700萬人提前投票

【17:30】根據佛羅里達大學「選舉實驗室」（Election Lab）統計，截至11月2日下午，全美國已有超過5700萬張提前投出的選票，這數字預計會超過上屆2022年逾5,800萬張的提前投票總數。

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參議院：7大搖擺州選情關鍵

在11月3日的美國中期選舉中，民主黨預期將會大勝，不止像2018年那樣從共和黨手上奪回國會眾議院控制權，還有可能奪得參議院控制權，美國網上預測市場賭盤Kalshi顯示民主黨奪得參議院控制權的機率高達76％，美國選舉模型界權威Nate Silver更將民主黨勝算推至八成以上。

據《紐約時報》報道，其與紐約錫耶納學院（Siena College）10月23日至11月1日對七大搖擺州阿拉斯加州、艾奧瓦州、堪薩斯州、緬因州、俄亥俄州、密歇根州和德州的5708 名選民，就參議院選情進行民意調查，其中顯示民主黨除了在艾奧瓦州與共和黨在誤差範圍內打成平手外，在其餘州份皆有領先優勢。

參議院選情地圖

美國中期選舉選什麼？

．眾議院全部435席改選，過半數門檻為218席。共和黨目前僅擁有微弱的多數優勢，民主黨若要奪取控制權，需淨增4席

．參議院35席改選，其中包括33個常規選舉席位，以及佛羅里達州和俄亥俄州的2個特別選舉席位（填補議員提前離任而留下的剩餘任期）。目前共和黨擁53席，民主黨及其盟友共擁47席。民主黨需淨增4個席次以獲得多數地位。

．選民將選出36個州的州長和3個美國領地的首長

．此外還有數千個州議會席位、地方公職、司法職位選舉，以及涉及稅收、墮胎權和投票規則等議題的公投提案

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何時開始有結果？

英國廣播公司（BBC）指，首批選舉結果將於美東時間下午6時（香港時間4日早上7時）後陸續出爐，但這些結果對於判斷最終大局參考意義有限，因該些選區大多被視為共和黨或民主黨的「穩固選區」。

競爭激烈選區的結果更能反映出選情走勢，數個參議院席位的爭奪非常激烈，例如是俄亥俄州，投票於美東時間下午7時半（香港時間4日早上8時半）結束，又或是緬因州，投票於美東時間下午8時（香港時間4日早上9時結束），這些選區結果或更能讓大眾提前洞察選民意向。

屆時美國媒體會開始對一些關鍵選區的選舉結果作出「判定」，即使全部選票尚未統計完畢，它們會利用各種模型來推測各州投票傾向。