美國中期選舉｜馬斯克捐35億共和黨最大金主　索羅斯8億撐民主黨

美國中期選舉於當地時間11月3日（周二）舉行。支持共和民主兩黨的金主們都大灑金錢，期望協助各自擁護的政黨取得勝利。綜合外媒的統計，全球首富馬斯克（Elon Musk）為投入近4.46億美元（約35億港元）助選，成為共和黨的最大金主。而港人熟悉的投資人索羅斯（George Soros）則捐出1.02億美元（約8億港元），成為民主黨的最大金主。



據《英國廣播公司》（BBC）報道，根據追蹤競選資金的獨立組織「公開秘密」（Open Secrets）預測，今屆美國中期選舉將成為史上最昂貴的中期選舉，總成本預計將接近120億美元（約941億港元）。

2026年11月2日，美國新罕布什爾州（New Hampshire）曼徹斯特市，選舉日前一天，圖為在當地曼徹斯特紀念高中的票站。（Reuters）

大部分支出來自外部政治團體，被稱為「超級政治行動委員會」（Super PACs）。它們在11月3日選舉日之前向一些關鍵選區投入大量資金。

最大的個人捐款人是馬斯克，他已花費近4.46億美元（約35億港元）支持共和黨候選人，尤其是在他旗下眾多公司總部所在地的德州（Texas）。

據《紐約時報》報道，馬斯克投入鉅資協助共和黨候選人帕克斯頓（Ken Paxton）競逐德州參議員，這其中包括建立一支強大的基層競選團隊，共和黨期望這支團隊能夠動員選民出來投票。

拉斯維加斯金沙集團創辦人蕭登‧艾德森（Sheldon Adelson）的遺孀米麗婭姆（Miriam Adelson）為共和黨助選捐出6760萬美元（約5.3億港元）。

反觀民主黨方面，最大的金主則是長期盟友，知名投資人索羅斯。索羅斯與兒子亞歷山大(Alexander Soros）他們利用超級政治行動委員會支持左傾的政治團體。

民主黨的另一重要金主為億萬富豪、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg），他投入約8480萬美元（約6.7億港元），這些捐款主要用於協助民主黨人競逐眾議院席位。