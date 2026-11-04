中期選舉｜塔拉里科聖經教義詮釋政綱　民主黨38年首奪德州參院席

2026美國中期大選（2026 US midterm election）11月3日舉行，今年選情其中一個重點州份德州（Texas）選情發生重大變化。民主黨籍參議院候選人塔拉里科（James Talarico）成功擊敗共和黨籍候選人帕克斯頓（Ken Paxton），成為德州自1988年以來首位民主黨參議員。



現年37歲的塔拉里科出生於德州朗德羅克市（Round Rock），據選舉官網介紹，他於2018年成為德州州眾議員，同時是一位長老會教徒（Presbyterianism），在成為議員前是一名初中教師，亦是第八代德州人。

塔拉里科經常用聖經的教義來詮釋其政綱，並在墮胎、全民醫療及社會福利等議題均引述聖經教義。據霍士新聞（Fox News）報道指，塔拉里科曾提及耶穌在醫治病人時，沒有要求對方支付免賠額，以表示自己爭取全民醫保是有「聖經依據」。同時亦在社交媒體上指出耶穌在救濟飢餓者時，並沒有通過哄抬物價來牟取暴利等聖經故事作為其選舉的政綱詮釋。

2026年11月3日，美國德州，美媒預測民主黨籍參議院候選人塔拉里科（James Talarico）成功擊敗共和黨籍候選人帕克斯頓（Ken Paxton），而民主黨成功將控制美國眾議院後，支持者們在為塔拉里科舉行的選舉之夜集會上慶祝。（Reuters）

對於為何在競選時使用聖經解釋政策，據《國家》（The Nation）雜誌分析指，他引用聖經，是為了對抗右翼基督教民族主義（Christian Nationalism），重新奪回中左翼對宗教的話語權。同時在擁有龐大福音教派（Evangelicalism）和天主教人口的德州，將自由派或進步派的觀點置於基督信仰中，有助爭取更多宗教選民的支持。

2026年10月27日，美國參議院民主黨候選人塔拉里科（James Talarico）在美國德克薩斯州拉伯克市（Lubbock）舉行的中期選舉前集會上發表演說。（Reuters）

美國非營利智庫Just Facts行政總裁阿格雷斯蒂（Jim Agresti）指責他曲解經文來合理化他的政策，並認為他將自己那套「扭曲的」基督教道德觀強加於公眾之上。

2026 年 11 月 2 日，美國德克薩斯州奧斯汀（Austin），民主黨美國參議員候選塔拉里科 (James Talarico) 在中期選舉前的最後一次競選集會上揮手致意。（Reuters）

數到塔拉里科最具爭議聖經詮釋，就要提及他如何解釋LGBT問題，據《倡導》（The Advocate）雜誌表示，共和黨一直以塔拉里科曾於2021年表示「神是非二元性別」攻擊他的競選活動，塔拉里科承認該言論「有意為之且具挑釁性（provocative）」並指無法用人類的範疇來定義上帝，在神學上並無爭議，又指已故保守派評論家柯克（Charlie Kirk）亦說過同樣的話。

除了詮釋聖經教義外，他亦對壟斷問題表達關心。塔拉里科向全國廣播公司（CNBC）指，他與NBA獨行俠班主古班（Mark Cuban）合作提出一項計劃，打破醫療保健行業壟斷。他表示這些醫療企業正在坑害美國人，他們大幅提高保險費，並靠著美國人的痛苦牟取暴利。並指這項計劃將打破壟斷，減輕醫療債務，降低處方藥成本，並確保由醫生而非保險公司，來決定患者需要何種藥物。