美國中期選舉‧最新｜民主黨贏開巷取6搖擺州　誕首位穆斯林參議員

專頁：美國中期選舉專頁｜最新選情戰報 特朗普會輸掉兩院？

美國中期選舉最新重點：



．美國全國50個州的票站陸續公布點票結果，民主黨在多個州份成功翻盤，奪得參眾兩院控制權，料為總統特朗普的餘下任期帶來壓力。在參議院選舉的7大搖擺州中，民主黨已取下6州



．共和黨遭「血洗」後，特朗普承諾會與民主黨人合作。



．民主黨在今場選戰創下多個歷史，包括於堪薩斯州近百年再次贏得參議席、在佐治亞州產生首名黑人女州長，以及可能出現首名黑人眾議長等。



本港時間11月4日

參議院：在7大搖擺州中，民主黨取下6州（艾奧瓦州、堪薩斯州、緬因州、俄亥俄州、密歇根州和德州），僅剩下阿拉斯加州未有結果

參議院席位圖：民主黨席位已過半

眾議院席位圖：民主黨席位已過半

美媒：馬斯克成大輸家

【17:19】全球首富馬斯克（Elon Musk）在這次選舉中力挺共和黨，據報出資逾4.45億美元（約34.7億港元），但如今民主黨橫掃國會，美媒形容馬斯克成為大輸家，馬斯克在社交網站發文，以開玩笑方式自嘲稱「看來我那些干預選舉的太空雷射今次沒奏效。」

參議院：密西西比州選情激烈 僅相差43票

【16:52】本屬深紅州份的密西西比州（Mississippi）選情非常激烈，在已點算的96%選票中，兩黨的參議員候選人得票比例均為48.9%，民主黨候選人Scott Colom得票462,821票，共和黨候選人海德史密斯（Cindy Hyde-Smith）得票462,778票，僅相差43票。

【15:35】美國前總統奧巴馬在網上評論今屆中期選舉，指民眾想要的是團結而非分裂的政治，以及能夠為人民所面臨挑戰提供具體解決方案的領袖。

中國外交部：願續與華府加強溝通

【15:12】中國外交部回應美國中期選舉結果，稱這是美國的內部事務，中方願意繼續與華府合作及加強溝通，以推動兩國元首共識。

【15:06】美聯社報道，華裔執業兒科醫生、民主黨的潘君達（Richard Pan）擊敗前共和黨人、無黨派現任的眾議員Kevin Kiley，贏得加州第6選區的眾議席。

【14:31】《衛報》報道，民主黨獲得至少219個眾議院議席，正式取得眾議院控制權。

美國中期選舉：圖為2026年11月4日，民主黨新任密歇根州參議員賽義德（Abdul El-Sayed）發表勝利演說。（Reuters）

【14:20】選情預測機構Decision Desk HQ表示，密歇根州參議院席位之爭，民主黨的賽義德（Abdul El-Sayed）擊敗共和黨的Mike Rogers，成為美國首位穆斯林參議員。

【13:22】緬因州共和黨參議員Susan Collins承認落敗，失去自1997年起穩坐的議席。

【13:12】特朗普表示，民主黨在今屆選戰表現理想，自己可以在不少事情上與對方合作，但亦會否決對方提出的瘋狂事情。他又承認伊朗戰爭成為共和黨敗選的原因之一，指無意面對戰爭導致汽油價格上漲的短期代價。特朗普同時稱，暫時無意改組內閣。

【13:10】選前曾多次遭特朗普抨擊，以及被聯邦執法人員上門搜查住宅的索馬里裔民主黨聯邦眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）成功贏得明尼蘇達第5選區眾議席。

【12:58】參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）發表講話，形容特朗普是史上最差勁的總統，共和黨則選擇與特朗普一起「跳崖」。

【12:50】特朗普在自家社交平台Truth Social上載圖片，將原來招牌「MAGA」紅色帽子文字改為「VETO」（否決），暗示在未來的執政或會運用否決權與民主黨打對台。

【12:33】特朗普接受《政治報》（Politico）訪問時稱讚眾議長約翰遜（Mike Johnson）領導眾議院的貢獻，但未有表明是否支持對方之後擔任眾議院少數派領袖。

約翰遜（Mike Johnson）在中期選舉後無法繼續擔任眾議長。(Reuters)

【12:27】NBC：民主黨成功在艾奧瓦州的參議院席位成功翻盤，意味該黨贏得參議院控制權。

【12:22】民主黨料奪得艾奧瓦州的州長職位。

【12:10】特朗普向《紐約時報》表示，他會接受今次中期選舉結果，並期待與民主黨合作。

【12:05】俄亥俄州參議院席位爭奪戰，民主黨代表Sherrod Brown成功挑戰共和黨現任參議員Jon Husted。

民主黨接連翻盤

【12:01】CNN推算，德州現任州長阿博特（Greg Abbott）爭取第四個任期失敗，由民主黨候選人Gina Hinojosa贏出。當地現任參議員Ken Paxton亦敗於民主黨的James Talarico手上。

【11:56】NBC估計，民主黨可能拿下德州的參議院席位。

【11:52】選情預測機構Decision Desk HQ指，民主黨候選人Adam Hamilton在堪薩斯州擊敗現任共和黨參議員Roger Marshall，是該州自1932年以來的首位民主黨籍參議員。

【11:42】特朗普在社交平台發文，稱自己不是在選票名單上，揚言如果自己出選，就會「贏足成條街」。

【11:52】選情預測機構Decision Desk HQ指，民主黨候選人Adam Hamilton在堪薩斯州擊敗現任共和黨參議員Roger Marshall，是該州自1932年以來的首位民主黨籍參議員。

【11:37】俄亥俄州州長共和黨候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）失利，敗走州衛生局長阿克頓（Amy Acton）。

俄亥俄州州長候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）曾在選前大賣廣告抨擊民主黨對手、前州衛生局長阿克頓（Amy Acton），惟策略未能奏效，最終敗走。(Reuters)

【11:29】《紐約時報》估計，民主黨有超過95%機會控制參眾兩院。

【11:24】共和黨選情不振，天空新聞指出，該黨在2024年總統大選雖獲大批拉丁裔選民支持，惟在今次選戰中，有6成拉丁裔選民票投民主黨，比2024年大選的51%為高。

【11:13】 美國全國廣播公司、美國有線新聞網絡等傳媒亦推斷，眾議院的控制權將落入民主黨手中，意味眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）很大機會成為首位黑人眾議長。

【11:12】愛達荷、蒙大拿、內華達及猶他州的票站已經關閉。

【11:09】南卡羅萊納州共和黨現任參議員、已故資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）胞妹諾頓（Darline Graham Nordone）連任失敗，席位由民主黨的安德魯斯（Annie Andrews）奪得。

【10:49】美國哥倫比亞廣播公司預測，其中一個搖擺州份堪薩斯可能落入民主黨手中，意味當地可能自1932年以來再次產生民主黨參議員。

【10:38】選情預測機構Decision Desk HQ指，賓夕法尼亞州第7選區眾議院選舉中，民主黨的Bob Brooks擊敗共和黨現任眾議員 Ryan Mackenzie。

【10:36】共和黨的德州參議席可能落入民主黨候選人James Talarico手中。

【10:26】美聯社票站民調顯示，共和黨流失不少年輕選民的支持，而且明顯反對特朗普。

美國中期選舉：選情預測機構料民主黨重奪眾議院控制權，意味總統特朗普在餘下任期的執政備受掣肘。（Reuters）

【10:12】路透社引述選情預測機構Decision Desk HQ推斷，民主黨料奪得眾議院控制權。

【10:07】佐治亞州州長選舉出現翻盤，民主黨人Keisha Lance Bottoms料擊敗共和黨候選人，亦當地自1998年以來首次誕生民主黨籍州長，以及該州份的第一位黑人女州長。

【10:05】霍士新聞推算，民主黨女商人Helena Foulkes可能成為羅德島下一任州長。

【10:03】亞利桑那、科羅拉多、艾奧瓦、堪薩斯、路易斯安那、密歇根、明尼蘇達、內布拉斯加、新墨西哥、紐約、北達科他、南達科他、德州、威斯康星及懷俄明州的投票已經結束。

【9:59】霍士新聞指，共和黨預計保住肯塔基州參議院席位；紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）贏得另一任期。

美國中期選舉：民主黨籍紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）成功連任。（Reuters）

【9:51】NBC報道，西維珍尼亞州共和黨參議員 Shelley Moore Capito成功連任。

【9:39】共和黨佛羅里達州參議員Ashley Moody保住佛羅里達州的席位。她在2025年獲州長德桑蒂斯委任，接替出任國務卿的魯比奧。

【9:27】共和黨失守北卡羅萊納州參議院議席，該席位由民主黨前州長庫珀（Roy Cooper）奪得，亦是民主黨自2008年以來首次贏得當地議席。

北卡羅萊納州前州長庫珀（Roy Cooper）力壓共和黨候選人，成功當選該州份參議員。（Reuters）

【9:25】霍士新聞及美聯社指，民主黨人Chris Pappas當選新罕布什爾州參議員，成為當地首位公開「出櫃」的男性參議員。

美國中期選舉：民主黨人Chris Pappas當選新罕布什爾州參議員，成為當地首位公開「出櫃」的男性參議員。（Reuters）

【9:14】NBC等傳媒指，同屬民主黨的賓夕法尼亞州長夏皮羅（Josh Shapiro）、馬里蘭州長穆爾（Wes Moore）、麻省州長希利（Maura Healey）及伊利諾伊州長普里茨克（JB Pritzker）均成功連任。

【9:14】多個州份開始點票，在已公布的結果中，民主黨暫時奪得24個眾議席，共和黨則有12席。

【9:09】民主黨現任眾議員Jared Moskowitz在佛羅里達州第25選區勝出，該選區曾在選前重新劃界，原本為共和黨帶來優勢。

【9:07】亞拉巴馬、康涅狄格、特拉華、華盛頓哥倫比亞特區、伊利諾伊、堪薩斯多部分地區、緬因、馬里蘭、麻省、密歇根大部分地區、密西西比、新澤西、北達科他大部分地區、俄克拉荷馬、賓夕法尼亞、羅德島、南達科他大部分地區、田納西、及德州大部分地區的票站投票已經結束。

【9:02】特朗普在自家社交平台Truth Social發文批評霍士新聞，指對方浪費太多時間在「特朗普擾亂民主黨人」的報道，並強調能源價格比奧巴馬及拜登在任時期為低，而且對方與容許伊朗獲得核武。

【8:50】美聯社的票站調查顯示，近半受訪選民認為，特朗普的政策導致當地民眾獲得醫療保健及相關成本增加。在今場選戰中，多個民主黨候選人都以醫療保健作為主要議題。

【8:31】北卡羅萊納、俄亥俄及西維珍尼亞州的票站已關門。

【8:27】路透社報道，佐治亞州民主黨參議員Jon Ossoff成功連任。

2026年10月11日，美國喬治亞州參議員奧索夫（Jon Ossoff）向支持者發表競選演說。（Reuters）

【8:08】霍士新聞及NBC推算，維珍尼亞州民主黨參議員Mark Warner料可以贏得第四個任期。

【8:04】美國全國廣播公司（NBC）指，肯塔基州共和黨眾議院料成功連任，保住自1981年以來擔任的議席。

【8:01】佛羅里達、佐治亞、印第安納、肯塔基、新罕布什爾、南卡羅萊納、佛蒙特及維珍尼亞州的投票已經結束。

【7:30】美國全國廣播公司的票站調查初步顯示，特朗普在中期選舉當天的支持率為38%，創下自2008年以來的在任總統新低。

【7:00】美國印第安納州和肯塔基州投票站率先關閉。

【6:50】南卡羅來納州表示，該州已打破中期選舉投票人數的最高紀錄。愛荷華州州務卿表示，該州預計也將迎來創紀錄的投票率，因為選民對生活成本高企感到不滿，並希望在這個傳統上支持共和黨的州實現兩黨合作。

【4:00】威徹斯特縣投出的緊急選票將於今晚由兩黨選舉官員領取，並由警察護送至計票地點。

【03:30】紐約州威徹斯特縣選舉官員詹金斯（Ken Jenkins）在新聞發布會上表示，該縣40多個市鎮的332個票站有多達25萬張選票無法掃描。

2026年11月3日，美國中期選舉日，紐約州查帕夸，威徹斯特縣的選票掃描器出現故障，導致需先用袋裝起選票，容後再進行點票。（Reuters）

紐約州選舉官員表示，程式故障導致機器無法掃描選票，選民已被告知將使用應急選票投票。詹金斯表示，這些選票要到晚上9點投票結束後才會進行點票。他還補充說，這些選票不會進行人工點票，而是透過機器掃描。

【02:00】據多位密切關注選情的政治人士透露，紐約州威徹斯特縣（Westchester）出現選票掃描問題，可能導致關鍵的眾議院席位選舉結果出現重大延遲，如果問題無法解決，可能需要人工點票到深夜。

【01:45】現在全美50個州的票站都已開放。

司法部派1000名監督員前往票站

【01:30】美國司法部表示，已在全美50個州的126個司法管轄區部署了約1000名選舉監督員。路透社對司法部提供的票站名單進行審查後發現，許多被派員監督的票站選區都屬於民主黨的傳統票倉。

特朗普選前最後呼籲：美國正炙手可熱

【0:10】總統特朗普在選舉當日接受霍士新聞訪問時表示，美國現時是全球最炙手可熱的國家。而中國國家主席習近平早前訪美時，曾讚揚他的施政表現。

佛州惡劣天氣 選舉官員遷移23個投票站

【23:00】由於佛羅里達州多地發生暴雨引發的洪水，選舉官員正暫時遷移23個投票站。

投票站繼續開放

【21:52】愛荷華州、阿拉巴馬州、堪薩斯州、奧克拉荷馬州、南達科他州、德州、 威斯康辛州、亞利桑那州、密西西比州、北達科他州的投票站繼續陸續開放。還有一些地區，例如夏威夷，要到東部時間下午1時才會開放。

美司法部：史上「規模最大」聯邦監督行動

【20:54】美國司法部宣布，會向全國50個州派遣約1,000名選舉監督員。司法部形容，這是歷史上「規模最大」的聯邦監督行動。

2026年11月3日，美國德州奧斯汀，一名選民前往投票所參加美國中期選舉。（Reuters）

哪些議題影響中期選舉？

【19:15】據《衛報》指，這次影響美國中期選舉的一些核心議題包括經濟、伊朗、移民與人工智能及資料中心。

其中特朗普下令美軍與伊朗政權開戰後，加劇民眾對經濟的擔憂，也違背他先前主張結束美國「無休止戰爭」的承諾，隨著伊朗封鎖霍爾木茲海峽，更是推高美國汽油價格。

人工智能及資料中心也成為競選中的關鍵議題，民調顯示多數選民對此持負面看法，特朗普則大力倡導其發展。

歷來最昂貴中期選舉

【17:35】美國廣播公司（ABC）報道，聯邦競選支出數據顯示，這次中期選舉是歷來最昂貴一次。

根據競選財務追蹤機構「公開秘密」（OpenSecrets）分析聯邦選舉委員會數據後預計，2025至2026年選舉週期的支出將達到約120億美元（936億港元），成為有史以來最昂貴的中期選舉。

逾5700萬人提前投票

【17:30】根據佛羅里達大學「選舉實驗室」（Election Lab）統計，截至11月2日下午，全美國已有超過5700萬張提前投出的選票，這數字預計會超過上屆2022年逾5,800萬張的提前投票總數。

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參議院：7大搖擺州選情關鍵

在11月3日的美國中期選舉中，民主黨預期將會大勝，不止像2018年那樣從共和黨手上奪回國會眾議院控制權，還有可能奪得參議院控制權，美國網上預測市場賭盤Kalshi顯示民主黨奪得參議院控制權的機率高達76％，美國選舉模型界權威Nate Silver更將民主黨勝算推至八成以上。

據《紐約時報》報道，其與紐約錫耶納學院（Siena College）10月23日至11月1日對七大搖擺州阿拉斯加州、艾奧瓦州、堪薩斯州、緬因州、俄亥俄州、密歇根州和德州的5708 名選民，就參議院選情進行民意調查，其中顯示民主黨除了在艾奧瓦州與共和黨在誤差範圍內打成平手外，在其餘州份皆有領先優勢。

美國中期選舉選什麼？

．眾議院全部435席改選，過半數門檻為218席。共和黨目前僅擁有微弱的多數優勢，民主黨若要奪取控制權，需淨增4席

．參議院35席改選，其中包括33個常規選舉席位，以及佛羅里達州和俄亥俄州的2個特別選舉席位（填補議員提前離任而留下的剩餘任期）。目前共和黨擁53席，民主黨及其盟友共擁47席。民主黨需淨增4個席次以獲得多數地位。

．選民將選出36個州的州長和3個美國領地的首長

．此外還有數千個州議會席位、地方公職、司法職位選舉，以及涉及稅收、墮胎權和投票規則等議題的公投提案

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何時開始有結果？

英國廣播公司（BBC）指，首批選舉結果將於美東時間下午6時（香港時間4日早上7時）後陸續出爐，但這些結果對於判斷最終大局參考意義有限，因該些選區大多被視為共和黨或民主黨的「穩固選區」。

競爭激烈選區的結果更能反映出選情走勢，數個參議院席位的爭奪非常激烈，例如是俄亥俄州，投票於美東時間下午7時半（香港時間4日早上8時半）結束，又或是緬因州，投票於美東時間下午8時（香港時間4日早上9時結束），這些選區結果或更能讓大眾提前洞察選民意向。

屆時美國媒體會開始對一些關鍵選區的選舉結果作出「判定」，即使全部選票尚未統計完畢，它們會利用各種模型來推測各州投票傾向。