王毅：菲律賓應將一個中國政策落到實處　在涉海問題上謹言慎行

中國外長王毅11月3日應約與菲律賓外交部長拉扎羅（Theresa Lazaro）通電話。王毅強調，菲方應將一個中國政策落到實處，在涉海問題上謹言慎行。



王毅表示，當前中菲關係面臨惡意干擾，菲少數政客出於政治偏見和一己私利，一再攻擊抹黑中國，踩踏中方紅線，將正常的經貿人文交流政治化，侵害中國在菲人員和機構的正當權益。這種惡行喪失理智，不可容忍，也損害菲的國際形象。菲方應加強對有關人員的約束，在對華政策上發出理性、統一的聲音。中方維護主權和領土完整、實現國家統一的意志堅定不移。菲方應將一個中國政策落到實處，在涉海問題上謹言慎行。

中國外長王毅7月22日會晤菲律賓外長拉扎羅（Theresa Lazaro）（REUTERS）

拉扎羅表示，菲方高度重視對華關係，希望發展穩定、可預期的雙邊關係。當前各國在經濟、能源等領域面臨挑戰，菲中開展溝通有利於管控分歧，改善雙邊關係，促進地區和平穩定。菲方堅持奉行一個中國政策，這一立場不會改變。菲方也願通過對話協商同中方妥善處理涉海等問題。菲方作為東盟輪值主席國，讚賞並期待中方發揮更大作用，推動東盟－中國全面戰略夥伴關係取得更多成果。

雙方就改善發展中菲關係達成基本共識：一是健康穩定的中菲關係符合雙方利益、契合地區期待，雙方同意就此保持外交對話。二是努力排除內外各種干擾因素，反對任何惡意挑釁、破壞雙方外交努力的行為。三是雙方要負責任地管控分歧、穩定局勢，尋求擴大雙邊共同利益。

7月22日，菲律賓外交部長拉扎羅在馬尼拉大都會帕賽市舉行的東協外長會議期間與中國外交部長王毅舉行雙邊會晤並握手。（Reuters）

雙方還就即將在菲召開的東亞合作領導人會議及之後在中國深圳召開的亞太經合組織領導人非正式會議交換了意見。