王毅晤伊朗國安官員　稱對話談判才是解決戰事之道

伊朗最高國家安全委員會副秘書巴蓋里（Ali Bagheri-Kani）到訪北京，11月2日與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在京會面。王毅表示，當前中東地區戰事延宕、外溢擴散，對話談判才是解決之道。各方都應本着對人民負責、對歷史負責的態度，相向而行，以理性務實的精神聚焦政治解決，而不是再次兵戎相見。



2026年11月2日，伊朗最高國家安全委員會副秘書巴蓋里（Ali Bagheri-Kani）到訪北京，與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面。（中國外交部圖片）

王毅表示，儘管國際局勢動盪變幻，但中伊關係始終保持平穩發展，這符合兩國人民的根本利益，也符合全球南方國家團結合作的願望。中方支持伊朗維護自身主權和安全，願同伊方一道，推動中伊關係繼續發展。中方願秉持中國國家主席習近平就緩和中東局勢提出的一系列倡議和主張，同各方一道繼續為恢覆地區和平作出努力。

新華社報道，巴蓋里介紹了伊朗對地區局勢的看法主張，表示伊朗將堅定維護自身安全、主權和領土完整，抵禦強權和威脅，同時願同各方接觸談判，積極致力於實現地區和平穩定。伊方願促進伊中關係穩步發展，同中方加強在國際和多邊框架下的合作。