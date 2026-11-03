中期選舉｜特朗普政策引發美國農民怒火動搖　共和黨票倉恐不再穩

美國廣大農業區長期被視為共和黨的選舉基本盤，也是特朗普（Donald Trump，又譯川普）兩次當選美國總統的重要票倉。但隨著11月3日中期選舉臨近，有民調顯示，共和黨候選人在多個長期佔據優勢的農業州選情告急。



分析人士認為，特朗普政府對伊朗發動軍事行動推高能源和化肥價格，其關稅政策又直接波及農產品出口，這都導致美國農民利益受損，進而影響共和黨選情，而民主黨則從中看到翻盤機會。

2026年11月1日，美國愛荷華州迪比克，共和黨參議員候選人欣森（Ashley Hinson）與美國總統特朗普同台出席中期競選集會。（Reuters）

多重因素引發農民不滿

「憤怒隨處可見」、「壓力從四面八方襲來」……不少美國媒體這樣描述農民持續蔓延的不滿情緒，同時深入分析背後的多重因素。

首先，油價高企加劇財務壓力。美伊衝突延宕導致霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航運受阻，持續衝擊全球能源價格。美國能源情報署（EIA）最新數據顯示，美國車用柴油平均零售價近期按年上漲逾70%。柴油是美國農業機械和運輸載具廣泛使用的燃料，許多農民因此抱怨當前油價「高得離譜」。

其次，化肥價格攀升讓情況「雪上加霜」。中東局勢緊張，海灣國家液化天然氣出口不暢，導致以天然氣為關鍵原料的氮肥價格上漲。蒙大拿州（Montana）穀物種植者協會主席史蒂夫・謝費爾斯（Steve Sheffels）說，他的種植開支中約四成用於購買化肥，如果價格持續上漲，經營前景很不樂觀。據美國農業部（USDA）預測，2026年全年，美國農場化肥支出將增長15.3%，進一步擠壓農場的利潤空間。

再次，特朗普政府關稅政策影響農業出口與市場穩定。有分析指出，關稅等貿易限制措施正促使美國農產品主要進口國改變採購模式，轉向其他替代供應國，進而影響大豆、牛肉等美國主要農產品的國際市場。疊加各國其他報復性貿易措施影響，美國農場收入不確定性增加，投資決策和長期規劃更加困難。

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此外，特朗普政府過於強硬的移民政策也被指導致美國農業移民勞動力減少，引發部分農民不滿。

受以上多重負面因素影響，美國農業部數據顯示，預計今年美國農業淨收入將比2025年下降2.6%；若考慮通脹因素，降幅將達5.5%。

「穩勝州」滑向「搖擺州」

數據顯示，特朗普在2024年總統選舉中贏得約六成農村選民的支持。但美聯社（AP）今年9月發布的民調結果顯示，約六成農村選民不贊同特朗普政府應對經濟問題的方式，約四分之三的農村選民認為，自己所在地區的生活成本狀況「一般」或「較差」。

美媒認為，特朗普政府的低支持率令共和黨在多個中西部農業州承壓。9月以來，特朗普多次前往德薩斯、蒙大拿、堪薩斯等共和黨傳統優勢州助選。民調顯示，在堪薩斯、愛荷華等州，競爭參議院席位的民主黨候選人與共和黨對手的支持率基本持平甚至略有領先。這些原本被視為共和黨「穩勝州」的地方有滑向「搖擺州」的趨勢。

以堪薩斯州為例，特朗普在2024年總統選舉中以明顯優勢拿下該州，民主黨人已數十年未在該州贏得過參議院選舉，但如今，試圖競選連任的共和黨籍聯邦參議員羅傑・馬歇爾（Roger Marshall）的民調支持率已被民主黨對手反超。此前，堪薩斯州畜牧業協會所屬的政治行動委員會已宣佈不再繼續支持馬歇爾。

另一個農業大州愛荷華州近年來也一直是共和黨的優勢州。如今，瞄準國會參議院席位的共和黨籍聯邦眾議員欣森（Ashley Hinson）正面臨苦戰。即便欣森已在伊朗戰事等問題上與特朗普「保持距離」，她在最新民調中仍落後於民主黨對手。

甚至在「深紅州」德州（紅色是共和黨代表色），民主黨候選人塔拉里科（James Talarico）也有望擊敗特朗普力挺的州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton），成為該州幾十年來首位民主黨籍聯邦參議員。

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投票率或成關鍵變量

據多家預測機構數據，民主黨目前在眾議院選情佔優，一度被認為相對利好共和黨的參議院選情則趨於膠著。民主黨有望在選舉中掀起「藍潮」（藍色是民主黨代表色）。不過，民主黨要想掌控參議院需至少「翻藍」4席，仍面臨不小挑戰。

當前，兩黨正加緊爭奪農業州選民，大量競選資金流向堪薩斯州等傳統共和黨優勢州。過往支持共和黨的農業州選民開始動搖，認為共和黨在醫保、生活成本、貿易和移民等政策方面「沒給中西部帶來什麼好處」。堪薩斯州牧場主、共和黨籍前州眾議院多數黨領袖海因曼（Don Heinemann）表示，包括農民在內的共和黨選民不滿情緒日益上升，共和黨的部分主張在堪薩斯州正逐漸失去支持。

2026年11月2日，美國艾奥瓦州，該州民主黨參議員候選人圖雷克（Josh Turek）在在競選活動中發表演說。（Reuters）

分析人士認為，儘管目前尚無明顯跡象顯示農村選民會因不滿情緒而大規模轉投民主黨，但共和黨眼下的風險在於，對特朗普政府感到失望的支持者可能乾脆選擇不投票，從而降低共和黨候選人的得票率，影響選舉結果。

美國農村戰略中心主席戴維斯（Dee Davis）表示，2024年總統選舉時，農村地區的特朗普支持者即使遭遇暴風雨，也會驅車前去投票，「但我不認為今年他們會不惜一切代價投票支持特朗普所在的共和黨」。

針對農村選民的不滿，特朗普政府近期宣佈一系列措施，包括創紀錄的總額138億美元（約1080億港元）農產品價格和收入保障計劃、80億美元（約628億港元）秋收柴油開銷援助計劃以及13.4億美元（約105億港元）促進化肥投資和增產計劃等，但這些「亡羊補牢」式的措施能否有效動員農村選民、保住共和黨傳統票倉仍有待觀察。

【本文轉載自微信公眾號《瞭望智庫》】