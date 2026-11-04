路透：SK海力士紐約投資計劃受阻　因美對華設備出口許可尚未審批

路透社引述消息人士報道，SK海力士正在尋求美國出口許可證，以為其在中國大連工廠配備相關設備。該公司認為，提高大連工廠的產量將有助於為其在美國的擴張計劃提供資金。但知情人士表示，美國商務部尚未批准這些新許可證。



報道指，SK海力士旗下的Solidigm公司計劃投資約450億美元，在紐約州馬西市興建兩座NAND快閃廠，未來投資總額可能達到約1,000億美元。

自8月下旬以來，SK海力士美國子公司Solidigm的高層已與商務部官員會面近10次。知情人士稱，該公司需要在中國提高產量並開發更先進的NAND晶片製造技術，以創造收入，從而在美國建廠並保持競爭力。

2026年6月11日，圖為韓國半導體企業SK海力士的標誌。（Reuters）

但美國商務部副部長凱斯勒（Jeffrey Kessler）堅持其立場，即美國不會允許更多美國晶片製造設備用於升級或擴建產能。不過，商務部尚未正式拒絕向大連空置的無塵廠房出口美國設備的許可申請。

該知情人士還表示，雙方正在就2027年用於維持大連工廠運作的設備出口許可進行單獨談判。