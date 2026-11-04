中期選舉｜大吸110億博彩投注創新高　預測市場面臨史上最大考驗

本屆美國中期選舉吸引的投注額已超過14億8000萬美元（約116億港元），創歷史新高；預測公司在預測選舉結果方面的可靠度面臨迄今為止最大考驗。



截至星期二（11月3日）選舉日下午，由分析機構 BetInt 匯總的預測市場價格較中午基本保持不變。資料顯示，民主黨奪得眾議院控制權的概率為94%，奪得參議院控制權的概率為74%；不過，部分競爭激烈的參議院席位選情賠率有所波動。

各預測公司標榜自己提供的博彩賠率準確率極高，但在美國初選和巴西總統大選中出現的幾次備受矚目的預測失准說明，它們並非萬無一失。

分析人士指出，如果中期選舉的最終結果與預測市場的賠率出現巨大偏差，預測行業的聲譽可能受損。

美國預測公司Kalshi和Polymarket是目前規模最大的兩家預測市場平台。此前，曾有幾名候選人對自己的選情投注，使得這些平臺面臨防範不當行為的壓力。

2026年11月3日，美國德州奧斯汀，一名選民前往投票所參加美國中期選舉。（Reuters）

此外，華盛頓非營利組織「反腐敗資料聯盟」（Anti-Corruption Data Collective）的研究發現，僅需相對較小的投注額，就可能影響政治預測市場的走向。

范德堡大學法學院副院長亞達夫（Yesha Yadav）表明，星期二的選舉確實是對新一波預測市場的真正考驗；今年許多選戰都將有助於評估預測行業的整體表現。

上述兩家公司都表明，它們已加強管控措施，完全有能力防範不當行為；Kalshi禁止政治人物和他們的競選團隊成員參與政治博彩。

這些平台還指出，當大額投注導致價格波動時，市場能夠迅速進行自我修正。

據「反腐敗資料聯盟」統計，截至星期一（2日），Kalshi在各類中期選舉相關預測市場上的交易總額已達13億3000萬美元；Polymarket的國會選舉相關市場上，投注總額約為1億4500萬美元。

這個組織也指出，目前已開設超過2萬8000個中期選舉相關預測市場。其中少數幾場選戰貢獻絕大部分的交易量，包括德克薩斯州、密西根州、緬因州和南卡羅來納州的參議院選舉。

本文獲《聯合早報》授權轉載

