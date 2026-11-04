特朗普：美國目前沒計劃打擊伊朗　僵局現狀是絕妙的局面

美國11月3日舉行中期選舉，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在投票結束前數小時接受英媒採訪，並提及他對伊朗戰爭的看法。他表示，華府目前沒計劃打擊伊朗，相關談判仍在進行中。



特朗普11月3日在接受英媒的採訪中，將美國對伊朗的施壓情況形容為「絕妙的局面」（Brilliant situation），意指他對目前美國與伊朗的僵局現狀感到滿意。他說：「我們似乎已得到我們想要的一切。」

2026年10月23日，美國佛羅里達州，總統特朗普（Donald Trump）在中期選舉集會上發表講話時做出手勢。（Reuters）

特朗普補充指，美伊談判仍在進行中，並指出美方同時正在進行討論，將觀察最終結果如何發展。

當被問及以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）此前暗示伊朗或即將發動襲擊一事時，特朗普強調美國已準備好應對。他表示：「如果需要出擊，我們已經整裝待發，但可能根本沒有必要出擊。」

這張攝於2026年1月9日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普的3D列印微模型和伊朗國旗。（Reuters）

特朗普11月2日已排除中期選舉後即恢復大規模空襲伊朗的可能，但《華爾街日報》同日稱，美國最近數週頻對伊朗發動一連串小規模襲擊，最新一次擊中霍爾木茲海峽旁的格什姆島（Qeshm Island）。