路透：美伊就達成協議仍有大段距離　雷扎伊：美須明確回應七條件

路透社11月3日引述伊朗高級官員稱，伊朗和美國距達成結束戰爭的協議，仍然有大段距離。同時調解方卡塔爾正加大努力，試圖彌合分歧，避免局勢在美國中期選舉後再次升級。



2026年11月2日，美軍空襲伊朗格什姆島，現場火光沖天。（影片截圖）

路透社報道，美國官員證實，美國連夜對伊朗格什姆島（Qeshm Island）發動了「防禦性」打擊，目標以美國為目標的防空導彈。另一位官員表示，這次打擊似乎規模有限，並不意味著大規模戰鬥行動的重啟。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 於3日再次表示，有可能採取軍事行動，「我不想……殺死很多人。如果必須這樣做，我們就必須這樣做。」

2026年10月13日，伊朗阿巴斯港附近的霍爾木茲海峽船隻。（Reuters）

由於擔心戰事可能在美國中期選舉後再次爆發，卡塔爾正加強調解力度。路透社引述的伊朗高級官員表示：「斡旋方正致力縮小德黑蘭和華府之間的分歧。」卡塔爾代表前一晚抵達德黑蘭，就美伊近日的協議草案版本進行磋商。

該名伊朗官員又稱，「如果美國希望重新開放霍爾木茲海峽，就必須滿足德黑蘭的條件。」他指的是伊朗提出的要求，包括取消石油制裁、結束美國海上封鎖以及解凍伊朗資金。

伊朗伊斯蘭革命衛隊高級官員雷扎伊（Mohsen Rezaei）出席伊朗已故最高精神領袖哈梅內伊（ali khamenei）告別儀式。（Reuters）

不過，伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊（Mohsen Rezaei）同日表示，美國目前對伊朗要求的回應「並不令人信服」，華府必須全面明確地回應伊朗提出的七項條件並採取行動，「只有這樣，霍爾木茲海峽才會重新開放。」