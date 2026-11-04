Hyrox北京失禁風波澳女德國漢堡復出奪冠 賽前發片真誠道歉
撰文：韓學敏
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澳洲Hyrox女選手Joanna Wietrzyk10月30日在德國漢堡復出首戰即奪冠，賽前再度公開道歉。此前她在北京舉行的賽事失禁仍完賽奪冠、引發公憤，
據《衛報》（The Guardian）周六報道，Wietrzyk周五於漢堡復出，在精英組以56分10秒21奪冠。賽前她在影片中表示：「我真心實意地向所有受到影響的人道歉」。
「過去六到八週，我一直在反思在北京發生的一切。首先，我想對所有受到影響的人，無論是觀眾還是賽場上的參賽者，都深表歉意，因為我選擇繼續比賽，」她在Ins上發文稱：「經過這段時間的反思，我從這件事中學到了很多，我對此感到非常非常抱歉。」
Wietrzyk9月在北京站比賽期間腹瀉失禁，仍繼續完成賽事並登上冠軍，相關片段在社交平台瘋傳，激起公憤；她其後被沒收分數，身份遭網民起底及謾罵，大會警告發出辱罵或暴力威脅者將被禁賽。她隨後道歉並一度淡出公眾視線。
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