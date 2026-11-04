Hyrox北京失禁風波澳女德國漢堡復出奪冠　賽前發片真誠道歉

澳洲Hyrox女選手Joanna Wietrzyk10月30日在德國漢堡復出首戰即奪冠，賽前再度公開道歉。此前她在北京舉行的賽事失禁仍完賽奪冠、引發公憤，



據《衛報》（The Guardian）周六報道，Wietrzyk周五於漢堡復出，在精英組以56分10秒21奪冠。賽前她在影片中表示：「我真心實意地向所有受到影響的人道歉」。

「過去六到八週，我一直在反思在北京發生的一切。首先，我想對所有受到影響的人，無論是觀眾還是賽場上的參賽者，都深表歉意，因為我選擇繼續比賽，」她在Ins上發文稱：「經過這段時間的反思，我從這件事中學到了很多，我對此感到非常非常抱歉。」

10月28日，Joanna Wietrzyk在Instagram上載影片公開道歉，向因她堅持比賽而受影響的選手與觀眾致歉。

Wietrzyk9月在北京站比賽期間腹瀉失禁，仍繼續完成賽事並登上冠軍，相關片段在社交平台瘋傳，激起公憤；她其後被沒收分數，身份遭網民起底及謾罵，大會警告發出辱罵或暴力威脅者將被禁賽。她隨後道歉並一度淡出公眾視線。