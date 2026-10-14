HYROX上海站賽事延期可申請全額退款　曾因選手失禁引爆衛生爭議

10月14日，HYROX中國官方宣布，原定於10月31日至11月1日舉辦的HYROX上海站賽事將延期舉辦，若參賽選手及觀賽人士無法參與延期後的賽事，可申請全額退款。



HYROX中國發布公告稱，因比賽場地安排的突發原因，原定於2026年10月31日至11月1日舉辦的HYROX上海站賽事將延期舉辦，賽事地點不變。所有已購參賽名額及觀賽名額將自動順延至新賽事檔期；若無法參與延期後的賽事，可申請全額退款。延期後的新上海站開賽日期，將於官方賬號發布。

同時，參賽選手及觀賽人士因參加原計劃上海站賽事而預訂的機票、火車票等交通票務及酒店住宿所產生的退票、退改、簽轉差價及退訂費用等實際損失，組委會將憑有效憑證作出補償。

HYROX中國發布上海站賽事延期公告。

HYROX室內體能耐力賽事北京站。（小紅書）

HYROX被官方定位為「Fitness Racing（體能競速）」，是近年全球成長最快的室內標準化賽事。

今年9月12日，HYROX室內體能耐力賽事北京站，澳洲女選手Joanna Wietrzyk在大便失禁後仍完成全程比賽，最終奪冠，但其排泄物污染賽道與器械，影響其他選手，裁判上報後僅提醒繞行未叫停比賽，事件引起極大爭議。

澳洲女選手Joanna Wietrzyk在HYROX 北京站賽事期間大便失禁。（微博@北京人不知道的北京事兒）

澳洲女選手Joanna Wietrzyk在HYROX 北京站賽事期間大便失禁。（微博@北京人不知道的北京事兒）

HYROX聯合創始人菲爾斯特（Moritz Fürste）就事件致歉，承認「HYROX沒有在比賽期間立即做出反應， 犯了錯誤」，並提到HYROX已開始改進賽事流程，新規則和程序已經到位，以防止類似情況再次發生。

9月14日，HYROX中國官方發布補充說明與整改公告，承認裁判團隊未能在第一時間介入處理，顯示出賽事競賽規則設置上存在的不足。事後已提交專項規則優化提案，增補「極端身體不適、賽場公共衛生風險」場景下，關於賽道管理、賽場干預、賽事暫停及成績判定的相關細則。

HYROX中國也承諾，在今後的HYROX賽事中，賽前對全場進行消毒殺菌工作，並聘請專業機構測試，公示測試結果。賽中每處運動器械配置消殺工作小組，在不同運動員使用的間歇期進行消毒殺菌。

Joanna Wietrzyk於2026年6月在社交網站上傳的圖片（IG@joannawietrzyk）

9月17日，Joanna Wietrzyk 在Instagram發表聲明，就北京站比賽期間發生的事件向中國觀眾、參賽選手及賽事組織方致以誠摯歉意。經深刻反省後，她宣布將主動追溯退出該場賽事，並放棄該場比賽所獲得的全部積分。