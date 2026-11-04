美國中期選舉｜民主黨奪肯塔基第六選區　特朗普上屆大勝選區失守

11月3日美國中期選舉結果陸續出爐，民主黨候選人德姆博（Zach Dembo）贏得「深紅」肯塔基州第六國會選區，為該黨自2012年以來首次奪得此席，從共和黨手中翻盤，成為今屆中期選舉最受矚目的指標性戰果之一。



據《國會山報》（The Hill）周二報道，開票至92%時，德姆博以55%對41%領先獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）背書的前州參議員、醫生阿爾瓦拉多（Ralph Alvarado）；此席因原任議員巴爾（Andy Barr）轉戰參議院而懸空。

美國中期選舉當日，民主黨候選人德姆博發布視頻為自己拉票。（@ZachDemboKY）

該選區涵蓋列克星敦，選前原料穩守共和黨手中，特朗普2024年在區內以約15個百分點勝出，巴爾同年連任優勢更逾26個百分點；無黨派選情機構庫克政治報告（Cook Political Report）10月才將選區由「傾向共和黨」改列「勝負難分」，最終仍告翻盤，逆轉幅度遠超預期。

德姆博為海軍軍法官出身的前聯邦檢察官，從政經驗全無，自稱「貝希爾式民主黨人」，主打可負擔生活及反腐敗，批評特朗普關稅政策；州長貝希爾（Andy Beshear）為他跨黨站台，團隊並把阿爾瓦拉多與2019年敗選的前州長貝文（Matt Bevin）掛鉤。