中期選舉｜民主黨爆冷翻盤南卡州　格雷厄姆妹代亡兄選參議員落敗

美媒11月3日預測，南卡羅來納州民主黨參議院候選人安德魯斯（Annie Andrews）爆冷擊敗現任共和黨參議員諾頓（Darline Graham Nordone），後者今年稍早被任命接替她擔任聯邦參議員多年的哥哥格雷厄姆（Lindsey Graham）。



美國全國廣播公司（NBC）及《國會山報》（The Hill）報道，格雷厄姆曾任五屆參議員，但他今年稍早因心臟病突然去世。諾頓於7月被任命接替其哥哥的職位，完成本來餘下的任期。

諾頓最終決定競選新一屆完整任期，惜最終敗於安德魯斯。後者是一名兒科醫生，如今她將成為該州20多年來的首位民主黨聯邦參議員。

2026年10月30日，美國南卡羅來納州，民主黨參議院候選人安德魯斯（Annie Andrews），在當地舉行的一次競選活動中向支持者發表演說。（Reuters）

《國會山報》稱，諾頓的敗選在一個月前幾乎無人能預料。外界起初普遍認為民主黨在這場選舉勝算渺茫，但隨着諾頓在初選表現失準，以及籌款和支出遠遠落後，外媒開始下調「共和黨穩固獲勝」的選情預測，但仍把當地選情列為「共和黨可能獲勝」。

報道指，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與對俄羅斯態度強硬的格雷厄姆是盟友，他在後者去世後，仍大力支持諾頓，先是推薦她接替其哥哥的職務，後來又呼籲她競選正式任期。

2026年11月3日，美國南卡羅來納州，美國現任共和黨參議員諾頓（Darline Graham Nordone）於中期選舉落敗，並致電其民主黨對手安德魯斯（Annie Andrews，不在圖中）後，在選舉守夜活動上發表講話。（Getty）

然而，特朗普上月繞過一項以格雷厄姆名字命名的新法律，宣布豁免對俄羅斯的制裁後，諾頓與前者決裂。她在一次競選活動中告訴記者：「就我個人而言，我會選擇向俄羅斯施壓，要求其結束（俄烏）戰爭並降低油價。因為我不信任俄羅斯總統普京，也不信任俄羅斯。」