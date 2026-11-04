美國中期選舉｜民主黨橫掃州長選戰　成功「翻藍」5大關鍵州

2026年11月3日舉行的美國中期選舉（Midterm Elections）持續進行計票，結果陸續出爐。選舉結果顯示民主黨候選人在四場州選中奪控制權，同時在幾個州份中保持執政地位，進一步突顯出民主黨在本屆選舉的重大勝利。



全國廣播公司（NBC）周三指，民主黨針對現時共和黨不利的選情，在搖擺州及共和黨長期執政的州份內皆取得州長職位。民主黨候選人分別贏得佐治亞州（Georgia）、艾奧瓦州（Iowa）、德州（Texas）、內華達州（Nevada）和俄亥俄州（Ohio）的州長職位，4州皆是關鍵搖擺州或人口眾多的大州。

2026年11月3日，在美國德州奧斯汀（Austin），一名支持者在德州州長阿博特（Greg Abbott）承認敗選後，慶祝民主黨州長候選人伊諾霍薩（Gina Hinojosa）贏得美國中期選舉。（Reuters）

報道指，最令人震驚的選舉「翻藍」結果位於德州，民主黨候選人伊諾霍薩（Gina Hinojosa）擊敗已連任三屆的共和黨州長阿博特（Greg Abbott），克服龐大競選資金劣勢，成為該州首名拉丁裔州長。而此前2024年美國總統大選中，特朗普（Donald Trump）以逾14個百分點的優勢勝出。

民主黨在佐治亞州贏得當地州長選舉，民主黨前亞特蘭大（Atlanta）市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）擊敗共和黨對手傑克森（Rick Jackson），24年來首次奪回該關鍵州的州長職位，成為美國歷史上首名黑人女州長。

2026年11月3日，在美國佐治亞州亞特蘭大（Atlanta）舉行的美國中期選舉之夜集會上，民主黨人博頓斯（Keisha Lance Bottoms）向支持者發表講話，慶祝她贏得佐治亞州州長競選，成為美國歷史上第一名當選州長的黑人女性。（Reuters）

在艾奧瓦州，民主黨州審計長桑德（Rob Sand）擊敗共和黨商人拉恩（Zach Lahn），成為該州近20年來首名民主黨州長。

同時在俄亥俄州，民主黨的阿克頓（Amy Acton）則擊敗共和黨商人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。衛報指，拉馬斯瓦米競選期間投放了一則備受爭議的廣告，該名母親在其繼父被控於阿克頓童年時性侵並被起訴後失去了阿克頓的監護權，卻仍在爭議廣告中指責女兒為「說謊者」，引發跨黨派強烈譴責，這則廣告亦引起了全國的關注。

2026年11月3日，美國俄亥俄州哥倫布市（Columbus），民主黨州長候選人阿克頓（Amy Acton）在民主黨選舉之夜集會上慶祝她在美國中期選舉中獲勝。（Reuters）

民主黨亦分別贏得關鍵搖擺州份，民主黨的克勞利（David Crowley）在威斯康辛州擊敗共和黨對手蒂芬尼（Tom Tiffany）；密西根州民主黨人本森（Jocelyn Benson）擊敗共和黨詹姆斯（John James ），接替民主黨州長惠特默（Gretchen Whitmer）。

而在內華達長選舉中，民主黨候選人福特（Aaron D. Ford）則以51.5%選票擊敗現任共和黨州長隆巴多（Joe Lombardo），成為該州首位黑人州長。

美國獨立媒體《州界》（Stateline）指，民主黨立法競選委員會主席表示威廉斯（Heather Williams）表示：「今晚這場驚天動地的選舉表明，選民們已經厭倦了『讓美國再次偉大』（Make America Great Again）的政治目的。」

衛報表示，選舉結果否定了特朗普，並揭露了華盛頓的腐敗，以及億萬富翁對美國政治的強大影響力。在傳統上支持共和黨的州份出現翻藍結果，可能會在2028年總統大選前重塑政治版圖。

報道指，民主黨州長在抵制特朗普第二任期的爭議政策上發揮關鍵作用，行動包括提起訴訟和其他行政命令。雖然各州的具體規定有所不同，但一些州長會任命選舉官員來監督選舉，並可以簽署立法來保護選民的權利。