印尼爆竊聽總統通訊案　警察總長涉監聽普拉博沃等高官被捕

撰文：聯合早報
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印尼政壇與警隊高層爆發重大監聽醜聞。今年10月剛卸任的前國家警察總長里斯提約 （Listyo Sigit Prabowo）與兩名警界高官，涉嫌非法監聽總統普拉博沃（Prabowo Subianto）、高級政府官員、政治人物以及媒體記者，星期二（11月3日）被警方列為嫌疑人。

印尼警方指出，涉案人員濫用警方的合法監聽管理系統，並在東窗事發後下令刪除電腦數據與系統日誌，企圖毀滅證據。三名嫌犯目前已遭扣留，一旦罪成可面臨最高10年監禁的刑罰。

據《雅加達環球報》（Jakarta Globe）報道，印尼國家警察刑事調查局局長安塞普（Asep Safrudin）星期二在雅加達南區警察總部宣布這項偵查結果。他說：「根據我們的調查結果，警方已將三名涉案人員列為嫌疑人。」

除了里斯提約，另外兩名嫌疑人是國家警察法律司司長阿里（Ahrie Sonta Nasution）和總督察埃科（Eko Hadi Santoso）。里斯提約已於10月1日被免去國家警察總長職務，隨後獲委任為總統府幕僚長。

2022年12月7日，印尼西爪哇省萬隆市（Bandung），時任印尼國家警察總長里斯蒂約（Listyo Sigit Prabowo）在地區警察局發生爆炸後召開新聞發布會，當局稱這是一起疑似自殺式炸彈襲擊。（Reuters）

調查顯示，三名嫌犯涉嫌在2025年至2026年間，未經合法授權下令展開非法監控，鎖定對象涵蓋總統普拉博沃、政府要員、政黨人物、新聞記者、公民社會領袖以及非政府組織代表。

案情披露，涉案高級警官直接指令下屬將目標電話號碼輸入「合法攔截管理系統」（Lawful Interception Management System，簡稱LIMS）。這個平台原本專供警方在辦理重大刑事案件時管理合法的通訊攔截。然而，輸入系統的一系列號碼事先未經任何正規核查，竊聽作業展開前也完全沒有前線辦案調查官提出的正式法律申請。

安塞普強調，這些監控行動與任何合法的執法偵查活動毫無關聯，屬於公然踐踏現有法律與內部紀律程序。

印尼警方指，總統普拉博沃（Prabowo Subianto）、政府要員、政黨人物、新聞記者、公民社會領袖以及非政府組織代表皆成為被監控對象。（Reuters）

內部人員檢舉　嫌犯下令清空運行日誌滅證

非法行徑面臨曝光，其中一名嫌疑人在今年9月下達指令，要求刪除存放在電腦主機內的所有被攔截通訊記錄檔案。調查人員還發現，嫌犯同時下令清空系統運行日誌（logs），企圖徹底抹去非法監控的電子痕跡。

安塞普透露，一名知悉內情的警官10月30日正式向警方內部檢舉。調查人員隨即向10名證人及三名專家錄取口供，並在搜查行動中查扣了11部手機、一台iPad平板電腦以及四個隨身碟。

三名嫌犯目前面臨多項嚴重刑事罪名指控，包括非法截取私人電子通訊、非法侵入電腦系統，以及篡改、銷毀或隱匿電子信息。依據印尼相關法律，非法竊聽、錄製、轉接或阻礙非公開電子通訊的罪名，最高可被判處監禁10年；未經授權蓄意侵入他人電腦或電子設備的罪名，最高刑期為六年。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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