煙霾爭端升溫　印尼削減對新加坡天然氣出口

印尼10月24日削減對新加坡的天然氣出口，以優先滿足國內需求。兩國正因印尼森林大火產生的煙霾問題關係緊張。



法媒報道，印尼油氣監管機構SKK Migas主席西斯萬托（Djoko Siswanto）表示，印尼每日對新加坡的天然氣供應將減少3,100萬標準立方英尺，其中廖內群島納土納（Natuna）減少1,500萬，蘇門答臘減少1,600萬。他稱此舉是「維持國內發電用天然氣供應的可靠性」，當局將每日監察情況，目前僅新加坡受影響。

圖為2026年10月14日，印尼中加里曼丹省（Central Kalimantan）首府帕朗卡拉亞（Palangka Raya）受山火產生的煙霾影響，天空變成一片橙色。有民眾戴上口罩，於卡哈揚河（Kahayan River）旁邊影相。（Reuters）

根據美國能源情報署數據，印尼是新加坡主要天然氣來源之一，2024年供應145.3億立方英尺。新加坡能源市場管理局（EMA）稱，減幅佔新加坡每日天然氣總需求不足2%，已制定應急計劃應對，進口商將按合約追究相關權利。

今次減供正值印尼與區內國家因婆羅洲及蘇門答臘山火煙霾陷入外交爭端。印尼能源部長拉哈達利亞（Bahlil Lahadalia）早前稱正考慮限制天然氣出口以優先滿足國內消費，並警告會對「不尊重」印尼的國家採取行動。印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）亦批評「喜歡侮辱」印尼的國家，但未點名。

森林監測組織Nusantara Atlas指，截至9月的九個月內，印尼已有逾190萬公頃土地被燒毀。煙霾令印尼、馬來西亞、新加坡及東帝汶空氣污染升至危險水平，東盟已就危機召開會議。新加坡表明將對造成山火的公司採取法律行動。