美媒：特朗普政府與委內瑞拉磋商SOFA協定　為長期駐軍鋪路

在今年1月對委內瑞拉發動軍事行動、強行擄走總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，美國正尋求進一步擴大在委內瑞拉的軍事存在。



《紐約時報》（New York Times）11月3日消息，多名美國官員透露，特朗普（Donald Trump）政府正在與委內瑞拉談判一項軍事協議，為美軍未來可能長期駐紮委內瑞拉奠定基礎。談判由美國國務院（Department of State）主導。

雙方正在討論的協議被稱為《駐軍地位協定》（SOFA）。這類協議旨在為美軍在外國開展軍事活動提供法律框架。至於未來駐軍的具體人數、部署地點等問題，則需要通過後續協議確定。

2026年10月21日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的圓桌會議上發表講話。（Reuters）

美國國務院在一份聲明中表示，美國已經與100多個國家簽署了《駐軍地位協定》。美國在其中一些國家的軍事基地駐紮了數萬名軍人，而在另一些國家僅部署少量顧問或軍事單位。

美國國務院宣稱，這些協議「通過提供明確、可預期的法律框架，促進防務合作，使美軍能夠與安全夥伴開展雙方共同商定的活動，例如艦艇訪問、培訓、軍事演習和人道主義援助」。

委內瑞拉駐華盛頓大使館沒有回應置評請求。

2026年10月12日，委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）在意大利羅馬糧食及農業組織總部舉行的世界糧食論壇上發表演說。（Reuters）

今年1月3日，美軍突襲委內瑞拉，並強行擄走馬杜羅夫婦。此後，由馬杜羅盟友羅德里格斯（Delcy Rodríguez）領導的委內瑞拉政府與特朗普政府展開了密切合作。特朗普本週一（2日）在華盛頓發表講話時，甚至使用了「我們對委內瑞拉的征服」這一表述。

不過，分析指出，美國的駐軍計劃仍面臨阻力。委內瑞拉國內仍有相當一部分民眾支持反美的查韋斯主義（Chavismo），也有不少人對美國試圖控制該國石油資源等新殖民主義行徑感到不滿。美軍進駐可能進一步激化反美情緒。

美委軍事協議談判正值一個微妙的時刻。華盛頓和加拉加斯正在討論委內瑞拉舉行選舉的時間表，以及誰可能成為該國下一任領導人。

10月下旬，美國國務院官員曾向部分國會工作人員正式通報了即將與委內瑞拉展開談判的情況。

2026年1月5日，美國紐約市，委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro，左二）和他的妻子弗洛雷斯（Cilia Flores，右一）在曼哈頓的一個直升機停機坪降落後，被戴上手銬，在全副武裝的聯邦特工的押送下，登上一輛裝甲車，前往曼哈頓的聯邦法院。（Getty）

11月2日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在華盛頓會見了委內瑞拉外交官布蘭科（Oliver Blanco）。美國國務院表示，雙方討論了委內瑞拉各政治派別之間的和解談判、未來舉行選舉的可能性，以及釋放政治犯的可能性。不過，國務院發布的會談紀要並未提及軍事協議談判。

一名身處加拉加斯的美國國務院高級官員表示，美方預計將擴大與委內瑞拉的安全合作，但談及建立軍事基地，該官員稱，這仍是「非常遙遠」的事情，目前雙方並未就此展開談判。

他還透露，美國駐加拉加斯大使館在關閉七年後，最近恢復了運作。目前館內有一名全職武官和少數幾名海軍陸戰隊員。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

