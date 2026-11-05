歐盟：黑山共和國最快2028年成第28個成員國　明年6月簽署條約

歐盟11月4日表示，歐盟預計在今年底前結束與黑山共和國（Montenegro）的入盟談判，並最快於2027年6月與該國簽署入盟條約，預計最快2028年正式入盟，成為第28個成員國。



路透社報道，歐盟委員會周三在其年度擴盟政策報告中指出：「自2011年歐盟結束與克羅地亞的入盟談判以來，這是歐盟首次有望在不久的將來結束與另一個候選國——黑山的入盟談判。」歐盟委員會指出，這證明了黑山為推進歐洲一體化進程、落實加入歐盟所需改革而持續作出的努力。

黑山人口僅有63萬，該國於2008年申請加入歐盟，2012年正式啟動入盟談判。黑山歐洲事務部長Maida Gorčević周二在布魯塞爾舉行的歐盟擴大峰會上表示，黑山有信心在今年完成所有入盟談判章節，並爭取在2028年成為歐盟第28個成員國。

黑山歐洲事務部長Maida Gorčević周二在布魯塞爾舉行的歐盟擴大峰會上表示，黑山有信心在今年完成所有入盟談判章節，並爭取在2028年成為歐盟第28個成員國。(EU)

不過，黑山方面也對入盟條件提出了明確要求。在被問及一項為新成員國設置15年過渡期、並附加法治保障機制的提議時，Gorčević明確表示，黑山希望獲得完整的歐盟成員國資格。她說：「我們不希望在歐盟內部獲得二等成員國地位，因為這既不公平，也不能算是真正的正式成員國。」

根據歐盟規定，現有27個成員國必須簽署同意，黑山才能成為成員國。目前唯一的障礙可能是克羅地亞，黑山在南斯拉夫解體前曾佔領克羅地亞南部，克羅地亞提出的條件大部分與戰爭有關，雖然態度正面，惟仍並未作最終承諾。

Gorčević重申，黑山希望解決雙邊爭端，但相關問題也可以在加入歐盟後繼續處理。她強調，邊界爭端不應成為黑山加入歐盟的障礙。

除了黑山目前最接近加入歐盟外，阿爾巴尼亞、烏克蘭和摩爾多瓦也被視為入盟進程中的「領跑者」。

歐盟自2013年以來未納入新成員國，英國其後更脫離歐盟，如果有新成員加入，或重啟歐盟擴張進程，擴大全球的影響力。