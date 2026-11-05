佩洛西接棒戰落幕　港人移民陳詩敏承認敗選　三藩市首迎同志議員

香港出身的美國加州三藩市監事會成員陳詩敏（Connie Chan）11月4日承認敗選，其民主黨友兼州參議員威納（Scott Wiener）以55.46%選票的優勢，將接棒眾議院議員佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）的國會席位。該席位是近40年來首度迎來新人，標誌當地政壇出現重大轉變。



陳詩敏在聲明表示，縱使餘票或收窄差距，但已無勝選路徑，隨後稱：「我祝賀威納當選，並祝願他為三藩市市民服務取得成功。」

其後，佩洛西亦發表聲明祝賀威納，同時再次肯定陳詩敏的的參選，並回顧自己近四十年代表三藩市的經歷，稱對城市前景抱有信心。

2026年10月1日，美國加州參議員威納（Scott Wiener）和三藩市監事會成員陳詩敏（Connie Chan）參加競選辯論，二人正在競選加州第11選區的席位。（Getty）

威納則感謝選民支持和陳詩敏的參選，稱選舉結果「具有歷史意義」，並表示「三藩市將首次在國會擁有LGBTQ代表人士」，同時承諾將解決住房、交通、移民等議題。

這場競爭激烈、耗資不菲的民主黨內部選戰，也是黨內中間派與左翼路線的角力。據《政治報》（Politico）報道，陳詩敏獲工會資源加持，主打左翼議題，質疑威納傾向企業利益；而威納屬溫和派，長年推動住房建設與LGBTQ權益，得到州級民代、中間派選民，以及科技業、AI 企業 Anthropic 所屬政治行動委員會支援。

2026年5月18日，美國眾議院議員、前議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）公開支持香港出身的三藩市（舊金山）監事會成員陳詩敏（Connie Chan）接任加州第11選區議席。（網絡圖片）

佩洛西自1987年起一直代表幾乎涵蓋整個三藩市的加州第11國會選區，去年11月宣布不會尋求連任國會議員，又在今年5月公開支持陳詩敏接任議席。而1978年在香港出生的陳詩敏，在13歲隨家人移民到三藩市唐人街，在2020年當選為監事會成員之前，她曾在市政廳擔任過各種職務。