佩洛西力挺港人移民陳詩敏接班　競逐聯邦眾議員席位

美國眾議院議員、前議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）5月18日公開支持香港出身的三藩市監事會成員陳詩敏（Connie Chan）接任加州第11選區議席。此次助選距離初選日僅剩兩周，該選舉將選出得票前兩名候選人進入11月大選。



佩洛西在支持影片中表示：「我了解並熱愛這個選區，我了解國會，我也認識陳詩敏。我自豪地支持民主黨候選人陳詩敏，並請求大家與我一起支持她進入國會。」

佩洛西還補充稱當下基本自由和民主價值觀受攻擊，需強有力的國會領導人為三藩市民眾和國家未來奮鬥。

陳詩敏對佩洛西的支持表示榮幸，稱將延續團結精神，為三藩市爭取機會。此前兩周，陳詩敏曾開玩笑稱，若當選，最大挑戰是「不是佩洛西」。目前，選舉相關籌備工作正有序推進。

2026年1月7日，香港出身的三藩市監事會成員陳詩敏（Connie Chan）在三藩市第11國會選區候選人論壇上發言。（Getty）

佩洛西自1987年起一直代表幾乎涵蓋三藩市加州第11國會選區，去年11月宣布不會尋求連任國會議員。而1978年在香港出生的陳詩敏，在13歲隨家人移民到三藩市唐人街，在2020 年當選為監事會成員之前，她曾在市政廳擔任過各種職務。

據美媒報道，此次選舉競爭激烈，參與者包括州參議員威納（Scott Wiener）、自籌資金的互聯網商人Saikat Chakrabarti等，已成為民主黨內部在住房負擔、應對特朗普等議題上分歧的縮影。