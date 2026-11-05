《龍珠》作者鳥山明工作室遭拆卸　前助手惋惜：大部份作品完成地

曾創作《龍珠》、《IQ博士》等風靡全球的漫畫作品、並於2024年離世的漫畫家鳥山明，其生前故居及工作室正進行拆卸工程。這棟位於愛知縣清須市的黃色建築，在日本國內被譽為誕生眾多名作的「聖地」即將消失，鳥山明的前助手與當地民眾都表示惋惜。



據《每日新聞》報道，生於清須市的鳥山明，多年來一直將他在該市的寓所作為工作室。建築物獨特的黃色外牆讓它成為當地居民和粉絲的朝聖之地。

鳥山明位於愛知縣清須市的故居與工作室：

2025年11月，日本愛知縣清須市，圖為知名漫畫家鳥山明在世時的故居與工作室。（網絡圖片）

鳥山明所屬的「Bird Studio」也曾設在這棟建築內。在鳥山明於2024年3月離世（享年68歲）後，該工作室於2026年8月從清須市遷往東京。這棟建築的後續命運一直備受關注。拆除工程已於10月啟動，目前大部分建築已完成拆卸。

曾擔任鳥山明助手的插畫家松山孝司（68歲）在探訪現場後憶述：「鳥山明先生的大部分作品都是在這裏誕生。這也是我曾經工作過的地方，感到非常難過。期望該建築物能夠留在人們的記憶中」

他其後表示：「這裡地處住宅區，要將其改建為博物館恐怕很難，這也是能留在人們的記憶之中。」

住在附近的一位60多歲女性在憶述與鳥山明的往事時表示：「他是一位性格溫和的老師，非常喜歡動物。」

她也對拆卸建築物感到惋惜，表示：「經常能看到外國人特地來這裏參觀。這是城市的象徵，真可惜。」

在社交平台上，不少粉絲們也在討論此事，紛紛留言道：「老師的工作地要消失了，真讓人難過」、「這裡不僅對日本，對全世界的漫畫文化而言，都是一處重要的創作基地」。

清須市長永田純夫受訪時表示：「據推測，拆卸事宜是由鳥山明的家屬決定的。作為市政府，我們將尊重其意願，並靜候工程在寧靜的環境中順利完成。」