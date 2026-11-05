美國中期選舉｜民主黨橫掃德州　馬斯克刪帖文皆因太失望？

美國民主黨在中期選舉中拿下參眾兩院控制權，德州更是迎來三十餘年首位民主黨籍州長伊諾霍薩（Gina Hinojosa）。此番大變天，對豪擲近4.46億美元（約35億港元）押注共和黨、冀力保德州紅色陣營的馬斯克（Elon Musk）構成重大打擊，其隨後刪除支持共和黨貼文，但特斯拉（Tesla）、SpaceX 股價應聲下跌。



馬斯克僅在參議院選舉的共和黨德州候選人帕克斯頓（Ken Paxton）上，便投入逾1.5億美元（約11.7億港元），並在X平台發文呼籲支持者投票予共和黨，惟希望落空。民主黨候選人塔拉里科（James Talarico）不僅最終勝選，還暗諷馬斯克：「世上再多金錢，也敵不過德州選民。」

民主黨人不止在參議院贏下德州席位，也在州長選舉勝出。

2026年10月8日，美國華盛頓，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）出席在美國和平研究所舉行的一個公開活動。（Reuters）

據《華爾街日報》報道，民主黨早就有意奪得兩院後向馬斯克發起調查，包括其對烏克蘭軍方的SpaceX 衛星通訊供應限制、領導政府效率部（DOGE）時大幅裁減聯邦職位，又指控有政府合約和補助流向其公司。

加州民主黨籍眾議員賈西亞（Robert Garcia）周二（11月3日）晚上向共和黨以及其盟友放話「趕緊找律師」（lawyer up）。

不僅如此，即將登場的州長伊諾霍薩素來主張暫停AI數據中心開發、要求加強社區保障。據專家預測，德州民眾對電力成本的反對聲音高漲下，民主黨人或將加強對數據中心項目的審查。

而德州是特斯拉、SpaceX的重要基地，也是兩間企業計劃興建晶片合資廠的所在地，SpaceX 正大力擴展AI數據中心業務，目標把算力由1.7吉瓦提升至明年13吉瓦，一旦審批放緩，將直接拖累其收入目標，並加劇市場對AI基建成本的憂慮。

SpaceX上市：2026年6月12日，馬斯克在德州遠距離參與上市「敲鐘」儀式（Reuters）

面對壓力，馬斯克在X平台以「干預選舉的太空激光未能奏效」自嘲，並刪除在選舉當天呼籲投票給共和黨的「Vote red today!」帖文。

他又發文稱「太空數據當下似乎相當有吸引力」，暗指或將AI基建搬上太空。