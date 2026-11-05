一周內第2次　歐洲14航班收炸彈威脅　多架客機轉降他國機場

歐洲至少14個航班11月5日收到炸彈威脅，迫使多架客機更改航線，在目的地以外的地方降落。這是歐洲於一周內發生第2次類似事件。



愛爾蘭航空公司稱，愛爾蘭航空從愛爾蘭首都都柏林飛往意大利首都羅馬的EI402航班在因安全預防措施而改道後，安全降落在法國首都巴黎以西100公里的埃夫勒機場。

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比利時傳媒報道，一架波蘭航空公司LOT客機被迫降落在比利時首都布魯塞爾扎芬特姆機場。

倫敦希思路機場。（Reuters）

路透社引述知情人士透露，一架芬蘭航空飛機從芬蘭首都赫爾辛基起飛，在意大利空軍的護送下，安全降落原定的目的地羅馬。

保加利亞官員稱，由於炸彈威脅，3架飛機緊急迫降。內政部長表示，包括從哥本哈根和馬德里起飛的飛機已降落在保加利亞首都索菲亞。

至於第三架從倫敦起飛的飛機，則降落在保加利亞城市普羅夫迪夫。

11月3日，至少7架航班和一艘遊輪收到炸彈威脅，導致歐洲各地機場秩序混亂，但並未發現任何爆炸裝置。

儘管各國有關部門目前尚未公開指明威脅來源，但短短48小時內接連兩波針對歐洲民航系統的大規模恐嚇，已引發西方情報與航空安全專家高度戒備。

路透社分析，近期歐洲多國頻繁遭遇關鍵基礎設施受擾事件，多名安全官員將此類密集且可否認性高的匿名假警報，定性為典型的「混合攻擊（Hybrid Attacks）」手段，那就是意在以極低成本擾亂民航交通樞紐、耗費各國防空戰機與地面安檢資源，並在公眾之間蓄意製造恐慌。