美國中期選舉共和黨慘敗　英國報紙封面揶揄特朗普「跛腳唐老鴨」

美國11月3日舉行中期選舉，執政共和黨慘敗，失落參眾兩院的控制權，讓總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）陷入尷尬的局面。美國與英國的多份報章皆以特朗普的照片作為封面。《紐約郵報》以「藍色海嘯」（blue tsunami，藍色代表民主黨）淹沒特朗普作為封面。英國《地鐵報》（Metro）則用「跛腳唐老鴨」（lame Donald Duck，Donald是特朗普的名字）形容特朗普的困境。



特朗普所屬的共和黨在中期選舉中慘敗。據美媒最新數據，眾議院全部改選的435個議席中，民主黨已取得過半數的245席，遠超共和黨的147席。

在參議院的100個議席中，民主黨在改選後擁有54席，共和黨僅有44席，還有2席尚未有最終結果。

2026年11月4日，《紐約郵報》生動地展現了總統特朗普（Donald Trump）慘敗的規模。該報借用日本葛飾北齋的畫作《神奈川沖浪裏》的意象，以「藍色海嘯」為標題，指出這是一場「民主黨的歷史性勝利」。（網絡圖片）

4日（周三）晚上出版的《紐約郵報》生動地展現了特朗普慘敗的規模。該報借用日本葛飾北齋的畫作《神奈川沖浪裏》的意象，以「藍色海嘯」為標題，指出這是一場「民主黨的歷史性勝利」。

隨着選舉結果顯示拉丁裔選民遠離特朗普，加州最大的西班牙語日報《La Opinión》刊登了一張令人印象深刻的頭版封面。

2026年11月4日，美國加州最大的西班牙語日報《La Opinión》，在報章封面刊登一張破損的「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子，而在照片上方赫然寫着一個標題：「國家懲罰」。（網絡圖片）

在封面，可以看見一張破損的「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子照片上方，赫然寫着一個標題：「國家懲罰」。

在大西洋彼岸的英國，主流媒體對特朗普也毫不客氣。

《地鐵報》稱特朗普為「跛腳的唐老鴨」，用出現在多個頭版上的「跛腳鴨」一詞來嘲諷他，並將這一侮辱歸功於「民主黨重量級人物奧索夫（Jon Ossoff）」的勝選演講，奧索夫在佐治亞州（Georgia）成功連任參議員，該報形容他為「2028年總統大選的有力挑戰者」。

「跛腳鴨」是一個常見的政治術語，用來比喻在任期行將屆滿、失去連任資格、或其繼任者已經選出而即將離任，導致政治影響力大減的公職人員。

特朗普的總統任期將於2029年1月20日屆滿，但隨着共和黨失去參眾兩院的控制權，外界高度關注他在餘下2年多的任期中將如何施政，以及民主黨是否會向他發動彈劾和調查。