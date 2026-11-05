美國中期選舉共和黨慘敗！特朗普淪跛腳鴨　任期最後兩年怎麼過？

美國中期選舉結果出來了，比選前民調還慘。民主黨拿下眾議院，據美媒預測，民主黨已奪回參議院控制權，從而實現對國會兩院的全面掌控。特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府最後兩年將成為「跛腳鴨」，面臨立法受阻等挑戰。



華山穹劍給戰友們拆解一下：共和黨為甚麼輸得這麼難看，特朗普接下來兩年還能幹甚麼，以及這件事對中美關係到底意味着甚麼。

圖為2026年10月23日，特朗普到佛羅里達州麥爾茲堡（Fort Myers）出席中期選舉拉票活動。（Reuters）

一、共和黨怎麼輸的？三筆帳，筆筆要命

第一筆：生活成本

出口民調顯示，近九成選民把生活成本列為投票的關鍵因素，約四分之三認為經濟狀況「不太好或很差」。特朗普2024年靠「讓美國人過上好日子」上台，兩年過去，超市帳單和油價紋絲不動，關稅戰反而把進口商品價格推上去了。選民不看宏觀數據，只看自己錢包。

第二筆：伊朗戰爭

約74%的選民說伊朗戰爭是投票的關鍵因素，多數人認為動武是「錯誤」的。戰爭推高油價，柴油漲了，運輸成本漲了，中西部農業州的農民第一個受不了。有共和黨策略師說得直白：

如果這場戰爭沒有發生，選舉結果將完全不同。而這場戰爭也只有一個人挑起。

第三筆：特朗普本人

NBC出口民調中，約43%的選民說投票動機之一就是反對特朗普。眾議院共和黨廣告提及特朗普的比例，從初選時的66%驟降到大選階段的3%。連自己人都在廣告裏躲着他走，這仗還怎麼打？特朗普欽點的候選人接連翻車，德州的帕克斯頓（Ken Paxton）、北卡的沃特利（Michael Whatley），站台站了，錢也砸了，照樣輸。

二、特朗普最後兩年：跛腳鴨中的跛腳鴨

兩院全丟，意味着特朗普在國內立法上基本癱瘓。任何重大法案到了國會山就是死路一條，民主黨甚至不用費心否決，直接擱置就行。

但特朗普不會坐以待斃。他的團隊從4月份就在籌備應對方案，核心思路是繞開國會，靠行政令硬推。移民、關稅、聯邦支出，能自己簽字的就自己簽。白宮法律顧問已經在研究「總統合法範圍內能獨立做甚麼、邊界在哪裏、被告了怎麼辯護」。

2026年10月19日，美國堪薩斯州，總統特朗普（Donald Trump）出席共和黨競選集會時做出手勢。（Reuters）

另一張牌是否決權。特朗普自己說了，如果民主黨通過的法案太「瘋狂」，他就否決，預計能撐「一兩個月」再談妥協。民主黨在兩院都沒有三分之二多數，推翻不了他的否決。

最難受的是調查。眾議院的傳票權在民主黨手裏，特朗普家族的生意、加密貨幣交易、伊朗戰爭的決策過程、關稅對農業州的影響，全是靶子。調查不會讓他下台，但會讓他最後兩年天天上負面頭條，政治能量被一點點耗乾。

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三、對中美關係：影響沒想象中大，但「噪音」會翻倍

先看一個基本事實：美國日常外交的主導權在總統手裏，國會管的是撥款、人事這些程序性的事。不管中期選舉結果如何，特朗普還是總統，外交方向盤沒換人。

而且有一個反直覺的邏輯：國內立法做不了事，總統反而更有動力在外交上找「遺產」。特朗普大概率會朝着穩定中美關係的方向走，因為他需要在外交上留下能被記住的東西，而國內已經沒甚麼可做的了。

5月14日上午，在人民大會堂外，美國國旗與中國國徽並列。（Getty）

真正的麻煩在國會山。民主黨控制國會後，會製造大量「噪音」——涉台決議、涉疆聽證會、對華強硬法案，一個接一個。但這些動作主要是為了反對特朗普，不見得是對中國有甚麼想法。特朗普想穩定對華關係，國會就偏要噁心他。這些「噪音」很難變成正式法律，更多是政治表演。

另一個值得注意的變化是：戰略競爭與「對華強硬」仍是兩黨共識，中期選舉改變不了這個框架。但府會分立可能讓白宮在經貿博弈中受到更多國內掣肘，特朗普反而更傾向於用行政令處理涉華事務，繞開國會。

結語

共和黨的慘敗，本質上是選民對「特朗普式執政」的一次公投否決。物價沒降、戰爭沒停、總統本人醜聞纏身，中間選民跑了，連傳統紅州的基本盤都沒穩住。

對中國來說，別指望民主黨上台就對華友好。兩黨反華是共識，區別只是姿勢。共和黨掄王八拳，民主黨拉幫結派打太極。

真正值得關注的變化是：一個被國內事務捆住手腳的美國總統，在外交上可能更務實、更急於出成果。這對穩定中美關係未必是壞事，但前提是咱們自己別被國會山那堆「噪音」帶偏節奏。



美國中期選舉這齣戲，咱們且看且分析。任憑風浪起，穩坐釣魚台。

【本文轉載自微信公眾號「tuzhuxi」。】

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