美國中期選舉｜從大勝到大敗只用兩年　特朗普和選民誰背叛了誰？

兩年前2024年大選，特朗普（Donald Trump）再次當選美國總統，共和黨同步拿下參眾兩院的控制權，彼時，特朗普的風頭不可謂不盛，完全是王者歸來。

如今，民主黨橫掃參眾兩院，共和黨大敗特敗，甚至連德州、南卡等一些深紅基本盤都失去了。此時，特朗普再也不想着推翻選舉結果，甚至在選後主動祝賀民主黨獲勝。這還是那個宣稱365天365場勝利的特朗普嗎？惶惶如喪家之犬，除了強調總統有否決權，再也沒有了以往的傲氣。

從大勝到大敗，不過兩年的時間。民眾選擇了特朗普，又拋棄了特朗普，完全是翻燒餅一樣的大逆轉。

2026年11月4日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮宴會廳最後一根鋼樑安裝當天與媒體成員交談。（Reuters）

是特朗普變了，還是選民變了？

特朗普沒變。過去兩年，特朗普打貿易戰、清剿移民、嘗試叫停俄烏衝突，甚至為了徹底壓服伊朗選擇了開戰。特朗普一點也沒變。他自信於自己的超強選票動員能力，自信於美國的軍事實力，想要暢暢快快當一次總統，體驗一把大權在手揮斥方遒的快感。

選民也沒變。他們兩年前不滿民主黨建制派精英們的腐朽，急匆匆將捕捉到他們痛楚的特朗普選上了台，以為特朗普就是他們的知音和救星。兩年來，他們支持特朗普收緊移民政策，也對特朗普拳打盟友腳踢小弟的大國霸權敘事非常上頭。

2026年11月2日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在林肯紀念堂倒影池發表有關中期選舉前的演說後，摘下帽子離開。（Reuters）

但是沒有龐大移民做社會底層，生活成本肉眼可見上漲了。馬杜羅（Nicolás Maduro）被抓了，哈梅內伊（Ali Khamenei）被斬首了，伊朗的核設施被炸了，問題是霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）癱瘓了，油價上漲了。當初喜歡特朗普是真，現在無法接受特朗普治下自己的生活帳單飄紅也是真。

兩年前特朗普極其聰明地捕獲並放大了當時的社會痛點，以此作為爭取選民的利器，他成功了。兩年前特朗普擅長的是通過精湛的民粹修辭推銷自己的見解，而不是讓民生痛點從根本上得到制度性解決，現在特朗普也同樣沒有長出這樣的本事。

兩年來他只是把輿情管理做到了極致，試圖將選舉時期的亢奮一直保持下去，讓選民一直沉浸在贏贏贏的精神麻痹中，僅此而已。

2026年11月2日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在林肯紀念堂倒影池發表有關中期選舉演說後離開。（Reuters）

兩年前選民錯將特朗普對他們的理解當成是救贖，今天選民同樣錯誤地將指出特朗普在伊朗戰爭中種種錯誤的民主黨當成了救贖。此番民主黨大勝，不是選民的覺醒，而是民意如流水般，再次被短期塑造和重塑了。

中國有句古話叫，最是無情帝王家。現在看看美國的選舉，不得不感慨最無情的應該是選民。今日捧上神壇，明日踩入泥潭，選民翻臉比翻書都快。

那究竟什麼是真正的民意？

中期選舉的選票是過去兩年短期的民意強烈反饋，這樣的反轉的民意呈現，非常清晰地說明了民眾不要什麼，比如這次民意非常清晰地指向了不要戰爭不要漲價。

2026年11月2日，在美國德州奧斯汀（Austin），人們參加了民主黨聯邦參議員候選人塔拉里科（James Talarico）在Stubb's Waller Creek露天劇場舉行的最後一場競選集會，此次集會是在中期選舉前夕舉行。（Reuters）

然而真正關乎國家長遠發展的重大戰略和選民此時此刻的要求，根本不在一個比較層級。如此短線的反饋，定的是四年乃至六年的政局，用這樣一個反饋來決定國家治理的大事項，是不是一種權力的錯配呢？

當民意可以審判一切時，政治就會被民意裹挾。就如伊朗戰爭，如果戰和由選民說了算，那戰機還能算是國家秘密嗎？當選票能代表一切民意時，民意就成了政客手中被玩弄的把戲。民主黨這一次喊著清算特朗普的口號上台，沒有關照民生的悲憫，只有致對方於死地的攻擊和爭奪權柄的狂躁。

民意這把劍以極其嚴厲的方式審判過拜登，審判過特朗普，審判過民主黨，審判過共和黨，民意的確不可違。問題是民意除了審判民主共和兩黨，還能審判什麼？是否可以審判一下用選票決定一切的制度？民主燈塔引領的民主敘事就只是你方唱罷我方登場、被輪流審判的政治遊戲嗎？